Görüş Bildir
Haberler
Video
Silah Çekip Küfür Yağdırdı! Motosikletli Gençler, Araç Sürücüsünü Tehdit Etti

Silah Çekip Küfür Yağdırdı! Motosikletli Gençler, Araç Sürücüsünü Tehdit Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 17:04

İçerik Devam Ediyor

Gaziantep'te bir araç sürücüsü motosikletli grubun arasında bulunan bir kişinin silahlı tehdidine maruz kaldı. Ailesiyle yolculuk ettiği iddia edilen araç sürücüsünü silahla tehdit eden genç, bir süre sonra motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Olay, Gaziantep İstasyon Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Gaziantep Haber'de yer alan bilgiye göre, ailesiyle yolculuk eden bir araç sürücüsü, motosikletli bir gencin silahlı tehdidine maruz kaldı.

Olay, Gaziantep İstasyon Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Gaziantep Haber'de yer alan bilgiye göre, ailesiyle yolculuk eden bir araç sürücüsü, motosikletli bir gencin silahlı tehdidine maruz kaldı.

Hakaret ettiği araç sürücüsüne tekme atıp, silah gösteren genç bir süre sonra geldiği motora binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ışıklarda bekleyen bir başka araçtaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın