Silah Çekip Küfür Yağdırdı! Motosikletli Gençler, Araç Sürücüsünü Tehdit Etti

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Olay, Gaziantep İstasyon Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Gaziantep Haber'de yer alan bilgiye göre, ailesiyle yolculuk eden bir araç sürücüsü, motosikletli bir gencin silahlı tehdidine maruz kaldı.
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Hakaret ettiği araç sürücüsüne tekme atıp, silah gösteren genç bir süre sonra geldiği motora binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ışıklarda bekleyen bir başka araçtaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte görüntüler; 📹
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