Silah Çekip Küfür Yağdırdı! Motosikletli Gençler, Araç Sürücüsünü Tehdit Etti

Gaziantep'te bir araç sürücüsü motosikletli grubun arasında bulunan bir kişinin silahlı tehdidine maruz kaldı. Ailesiyle yolculuk ettiği iddia edilen araç sürücüsünü silahla tehdit eden genç, bir süre sonra motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı.