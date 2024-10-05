Seyran'ın Cinsel Yaşamından Şerbo'da Cemal'in Manyak Çıkmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Seyran'ın Cinsel Yaşamından Şerbo'da Cemal'in Manyak Çıkmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Ekim Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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Yalı Çapkını, değişen senaryosuyla reytinglerde ciddi bir düşüş yaşarken seyircilerden biri "Seyran'a tecavüz sahnesi yazılsın" diyerek yapımcıya seslendi.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Kayhan'ın taksiye binmek için Arap turist taklidi yaptığı anlar damga vurdu. O anlar kısa sürede viral olurken taksicilere gönderme yapan sahne ağlanacak halimize güldürdü.
MasterChef Türkiye 7. sezon yarışmacıları arasındaki en antipatik olanını bulmak için sizlere bir anket açmıştık. O anket sonunda sonuçlandı! İşte MasterChef'in en antipatik 5 yarışmacısı...
Sevilen dizi Yalı Çapkını eski ihtişamlı günlerinden çok uzakta. Her bölüm seyirciyi daha da şaşırtan dizi, bu defa fragmanda Ferit'in Diyar'a evlenme teklifi etmesiyle dumur etti.
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MasterChef 7. sezonunun başından beri seyircinin radarına takılan Beyza ve Onur arasındaki kafa karıştıran ilişki sosyal medya hesaplarına da sıçramıştı. Onur'un Beyza'ya yaptığı düşündüren yorum ise aşk iddialarını bir kez daha güçlendirdi.
Bir döneme damga vuran efsane dizi Yaprak Dökümü ekibi o yıllarda hala yayında olan Beyaz Show'a konuk olmuştu. Dizide unutamadığı sahneleri anlatan oyunculardan Oğuz'u canlandıran Tolga Karel, rol gereği Ferhunde'yi döverken işin bir anda gerçek bir kavgaya dönüştüğünü açıklamış.
Son iki sezondur her bölümü ayrı bir sinir sebebi olan Yalı Çapkını'nın son bölümüne Seyran'ın cinsel geçmişi damga vurdu. Sinan'la evlenen Seyran'ın Ferit'ten başkasıyla birlikte olmaya yanaşmaması ve bu durumun üstüne özelikle basılması seyirciyi kızdırdı.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine enfes bir bölümle ekrana geldi. Bir klasik olarak bölüm sonrası fragmanını izleyiciden esirgemeyen Şerbomuz, nur topu gibi bir sapığımız olduğunu gösterdi.
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