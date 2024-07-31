Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'e Söz Geçiremedi: 'Cumartesi' Tartışması Yeniden Gündem Oldu

Kuzey Kore ve Güney Koreli Sporcular Paris 2024'te Birlikte Fotoğraf Çekildi

İstanbul'da Yaşayan Bir Gencin Toplu Taşımadaki Sorunlara İsyanı

Bir Siz Eksiktiniz: Buzlu Fıçıya Değil Soğuk Su Dolu Küvete Giren Defne Samyeli Akımı Kendine Uyarladı!