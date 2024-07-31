Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'e Söz Geçiremedi: 'Cumartesi' Tartışması Yeniden Gündem Oldu

Sedar Ortaç ve Ebru Gündeş'in yıllar önce konuk olduğu, Beyaz Show programındaki tatlı tartışmaları sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Ebru Gündeş, Serdar Ortaç'ın kendisine verdiği 'Pazartesi' şarkısını 'Cumartesi' olarak değiştirmek istediğini söyledi.
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Sedar Ortaç, şarkının neden "Pazartesi" olarak yazıldığını açıklamak için dil dökse de pek etkili olmadı. Ebru Gündeş, açıklamalardan ikna olduğunu belirtmesine rağmen şarkının adını "Cumartesi" olarak değiştirdi.
O anlar 👇
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