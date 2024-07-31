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Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'e Söz Geçiremedi: 'Cumartesi' Tartışması Yeniden Gündem Oldu

Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'e Söz Geçiremedi: 'Cumartesi' Tartışması Yeniden Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 21:41

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Sedar Ortaç ve Ebru Gündeş'in yıllar önce konuk olduğu, Beyaz Show programındaki tatlı tartışmaları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Ebru Gündeş, Serdar Ortaç'ın kendisine verdiği 'Pazartesi' şarkısını 'Cumartesi' olarak değiştirmek istediğini söyledi.

Ebru Gündeş, Serdar Ortaç'ın kendisine verdiği 'Pazartesi' şarkısını 'Cumartesi' olarak değiştirmek istediğini söyledi.

Sedar Ortaç, şarkının neden "Pazartesi" olarak yazıldığını açıklamak için dil dökse de pek etkili olmadı. Ebru Gündeş, açıklamalardan ikna olduğunu belirtmesine rağmen şarkının adını "Cumartesi" olarak değiştirdi.

Sedar Ortaç, şarkının neden "Pazartesi" olarak yazıldığını açıklamak için dil dökse de pek etkili olmadı. Ebru Gündeş, açıklamalardan ikna olduğunu belirtmesine rağmen şarkının adını "Cumartesi" olarak değiştirdi.

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