Görüş Bildir
Haberler
Video
Seçimlerde Bu Kadar Oy Kullanılmamıştır: Doğacak Bebeğin Cinsiyet Tahmini İçin Oy Kullanan Akrabalar

Seçimlerde Bu Kadar Oy Kullanılmamıştır: Doğacak Bebeğin Cinsiyet Tahmini İçin Oy Kullanan Akrabalar

Tiktok anne Bebek
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 17:33

İçerik Devam Ediyor

'@ipek_burak17' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, doğacak çocuğu için düzenlenen baby shower sırasında cinsiyet tahmini için akrabaların oy kullandığı anları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğacak bebeğin cinsiyetini tahmin etmeye çalışan insanlar ellerindeki cinsiyeti temsil eden renklerdeki kartları kutuya attılar.

Doğacak bebeğin cinsiyetini tahmin etmeye çalışan insanlar ellerindeki cinsiyeti temsil eden renklerdeki kartları kutuya attılar.

Cinsiyet tahminlerini kutuya atan insanların o anları sosyal medyada viral olurken birçok kişi de 'Seçimlerde bu kadar oy kullanılmamıştır' dedi.

Cinsiyet tahminlerini kutuya atan insanların o anları sosyal medyada viral olurken birçok kişi de 'Seçimlerde bu kadar oy kullanılmamıştır' dedi.

İşte viral olan o video: 👇

İpek ve Burak çifti bir sonraki videoda ise bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Ben bebeğim hiç bir şeyi değilim kendimi hiç iyi hissetmiyorum ahahahhaa her gördüğümde bu kız aklıma geliyor 😅😅😅😅