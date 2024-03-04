Seçimlerde Bu Kadar Oy Kullanılmamıştır: Doğacak Bebeğin Cinsiyet Tahmini İçin Oy Kullanan Akrabalar

'@ipek_burak17' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, doğacak çocuğu için düzenlenen baby shower sırasında cinsiyet tahmini için akrabaların oy kullandığı anları paylaştı.
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Doğacak bebeğin cinsiyetini tahmin etmeye çalışan insanlar ellerindeki cinsiyeti temsil eden renklerdeki kartları kutuya attılar.
Cinsiyet tahminlerini kutuya atan insanların o anları sosyal medyada viral olurken birçok kişi de 'Seçimlerde bu kadar oy kullanılmamıştır' dedi.
İşte viral olan o video: 👇
İpek ve Burak çifti bir sonraki videoda ise bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı: 👇
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Ben bebeğim hiç bir şeyi değilim kendimi hiç iyi hissetmiyorum ahahahhaa her gördüğümde bu kız aklıma geliyor 😅😅😅😅