Bavulları Hazırlayın: Burcunuza Göre 2026 Bitmeden Mutlaka Görmeniz Gereken O Yer Belli Oldu!
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2026'nın bitmesine sayılı haftalar kalmışken hala bir yerlere kaçmanın hayalini kuranlar burada mı? Ünlü astrolog Meghan Rose, burçların karakteristik özelliklerini ve yılın astrolojik etkilerini dikkate alarak her burç için farklı bir seyahat rotası belirledi. Kimine Roma'nın romantik sokakları, kimine İzlanda'nın büyüleyici manzaraları, kimine de Güney Kore'nin hareketli yaşamı düştü!
New York Post'ta yayımlanan listeye göre burcunuzun 2026 bitmeden mutlaka görmesi gereken yer neresiymiş, gelin birlikte bakalım.
Kaynak: New York Post
Astrolog Meghan Rose'a göre 2026, yalnızca yeni yerler keşfetmenin değil, seyahatler aracılığıyla kendimizi yeniden tanımanın da yılı!
Koç Burcu: Los Angeles, ABD
Boğa Burcu: Roma, İtalya
İkizler Burcu: Berlin, Almanya
Yengeç Burcu: Kyoto, Japonya
Aslan Burcu: Cape Town, Güney Afrika
Başak Burcu: Vancouver, Kanada
Terazi Burcu: Mallorca, İspanya
Akrep Burcu: Reykjavik, İzlanda
Yay Burcu: Buenos Aires, Arjantin
Oğlak Burcu: Meredith, ABD
Kova Burcu: Seul, Güney Kore
Balık Burcu: Oaxaca, Meksika
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