article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Bavulları Hazırlayın: Burcunuza Göre 2026 Bitmeden Mutlaka Görmeniz Gereken O Yer Belli Oldu!

Bavulları Hazırlayın: Burcunuza Göre 2026 Bitmeden Mutlaka Görmeniz Gereken O Yer Belli Oldu!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 21:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026'nın bitmesine sayılı haftalar kalmışken hala bir yerlere kaçmanın hayalini kuranlar burada mı? Ünlü astrolog Meghan Rose, burçların karakteristik özelliklerini ve yılın astrolojik etkilerini dikkate alarak her burç için farklı bir seyahat rotası belirledi. Kimine Roma'nın romantik sokakları, kimine İzlanda'nın büyüleyici manzaraları, kimine de Güney Kore'nin hareketli yaşamı düştü! 

New York Post'ta yayımlanan listeye göre burcunuzun 2026 bitmeden mutlaka görmesi gereken yer neresiymiş, gelin birlikte bakalım.

Kaynak: New York Post

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Astrolog Meghan Rose'a göre 2026, yalnızca yeni yerler keşfetmenin değil, seyahatler aracılığıyla kendimizi yeniden tanımanın da yılı!

Astrolog Meghan Rose'a göre 2026, yalnızca yeni yerler keşfetmenin değil, seyahatler aracılığıyla kendimizi yeniden tanımanın da yılı!

New York Post için hazırlanan seyahat rehberinde Rose, burçların karakteristik özelliklerini ve 2026'nın astrolojik hareketlerini bir araya getirerek 12 farklı rota belirledi. 

Üstelik astrolog, yalnızca güneş burcunuza değil, yükselen burcunuza da göz atmanızı öneriyor. 

Elbette astrolojik önerilerin bilimsel bir dayanağı bulunmuyor ama yeni seyahat planları için eğlenceli bir ilham kaynağı olabilir. Bakalım yıldızlar sizi nereye çağırıyor?

Koç Burcu: Los Angeles, ABD

Koç Burcu: Los Angeles, ABD

Yerinde duramayan, macerayı ve hareketi seven Koç burçlarının 2026 rotası Los Angeles!

Astrolog Meghan Rose'a göre Koçların bu yıl biraz daha eğlenmeye, kendilerini özgür hissetmeye ve hayatın tadını çıkarmaya ihtiyaçları var. Los Angeles'ın hareketli sokakları, sahilleri, eğlence dünyası ve birbirinden farklı deneyimleri de tam olarak bu enerjiyi karşılıyor. 

Yeni insanlarla tanışmak, spontane planlar yapmak ve alışılmışın dışına çıkmak isteyen Koçlar için Hollywood'un ışıltılı dünyası oldukça cazip bir seçenek olabilir.

Boğa Burcu: Roma, İtalya

Boğa Burcu: Roma, İtalya

Güzel yemeklerden, sanattan ve konforlu bir tatilden vazgeçemeyen Boğaların adresi İtalya'nın başkenti Roma!

Boğa burçlarının hayattan keyif almayı ne kadar sevdiğini bilmeyen yoktur. Rose'a göre Roma, tarihi dokusu, etkileyici mimarisi ve dünya çapında ünlü mutfağıyla Boğaların bütün duyularına hitap ediyor. 

Gündüz tarihi sokaklarda dolaşıp sanat eserlerini keşfetmek, akşam da uzun bir İtalyan yemeğinin tadını çıkarmak tam onlara göre. Üstelik bu seyahat, Boğalara biraz yavaşlamayı ve küçük mutlulukların kıymetini hatırlatabilir.

İkizler Burcu: Berlin, Almanya

İkizler Burcu: Berlin, Almanya

Meraklı, sosyal ve sürekli yeni bir şeyler öğrenmek isteyen İkizler için 2026'nın en uygun durağı Berlin!

Birbirinden farklı kültürlerin buluştuğu Berlin, İkizler burcunun değişken ve keşfetmeye açık karakteriyle oldukça uyumlu. Şehrin sanat galerileri, alternatif mekanları, hareketli gece hayatı ve tarihi sokakları sayesinde burada sıkılmaya pek fırsat kalmıyor. 

Astrolog Meghan Rose, Berlin'in İkizler için yalnızca bir tatil noktası değil, kendilerini yeniden keşfedebilecekleri ve farklı bakış açıları kazanabilecekleri bir şehir olabileceğini düşünüyor.

Yengeç Burcu: Kyoto, Japonya

Yengeç Burcu: Kyoto, Japonya

Duygusal dünyası oldukça güçlü olan Yengeç burçlarının bu yıl biraz huzura ihtiyacı var. Onların rotası ise Japonya'nın büyüleyici şehri Kyoto!

Geleneksel tapınakları, yemyeşil bahçeleri ve sakin atmosferiyle Kyoto, kalabalıktan uzaklaşıp kendi içine dönmek isteyen Yengeçler için oldukça özel bir yer. 

Rose'a göre bu şehir, Yengeç burçlarının son yıllarda yaşadığı duygusal değişimlerin ardından kendilerini toparlamasına yardımcı olabilecek bir atmosfer sunuyor. Japon çay seremonilerine katılmak, tarihi sokaklarda yürümek ve doğayla baş başa kalmak Yengeçlerin aradığı dinginliği bulmasını sağlayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslan Burcu: Cape Town, Güney Afrika

Aslan Burcu: Cape Town, Güney Afrika

Girdiği her ortamda dikkat çekmeyi başaran Aslan burçları için 2026'nın yıldızı Güney Afrika'nın Cape Town şehri!

Muhteşem sahilleri, etkileyici dağ manzaraları, canlı kültürü ve hareketli şehir yaşamıyla Cape Town, Aslanların enerjisine ayak uydurabilecek bir destinasyon. Astrolog Meghan Rose'a göre Aslan burçları bu yıl başkalarının beğenisini kazanmaktan çok kendi mutluluklarına odaklanmalı. 

Cape Town'da yaşayacakları yeni deneyimler de onlara öz güvenlerini tazeleme, yaratıcılıklarını besleme ve hayatın tadını çıkarma fırsatı sunabilir.

Başak Burcu: Vancouver, Kanada

Başak Burcu: Vancouver, Kanada

Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen Başak burçlarının 2026'da ihtiyacı olan şey biraz doğa, biraz huzur ve bolca temiz hava!

Kanada'nın Vancouver şehri, modern şehir hayatıyla doğayı bir arada sunması sayesinde Başaklar için ideal bir rota olarak gösteriliyor. Bir yanda yemyeşil parklar, diğer yanda dağlar ve okyanus manzaraları... 

Rose'a göre Başak burçları bu yıl kendilerine daha iyi bakmaya ve günlük alışkanlıklarını gözden geçirmeye odaklanmalı. Vancouver'da yapılacak doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve sakin şehir keşifleri de bu değişim için güzel bir başlangıç olabilir.

Terazi Burcu: Mallorca, İspanya

Terazi Burcu: Mallorca, İspanya

Estetikten, güzellikten ve romantik atmosferlerden hoşlanan Teraziler için 2026'nın en uygun adresi İspanya'nın Mallorca Adası!

Akdeniz'in masmavi suları, büyüleyici koyları, rengarenk pazarları ve huzurlu sokaklarıyla Mallorca, Terazilerin aradığı dengeyi bulabileceği bir yer. Astrolog Meghan Rose'a göre Teraziler bu yıl kendilerini yoran şeylerden uzaklaşıp ruhlarına iyi gelen deneyimlere yönelmeli. 

Sahilde uzun yürüyüşler yapmak, yerel lezzetleri denemek ve gün batımının tadını çıkarmak tam onlara göre. Özellikle yoğun bir yıl geçiren Teraziler için Mallorca, biraz yavaşlamak ve kendilerini şımartmak adına harika bir seçenek olabilir.

Akrep Burcu: Reykjavik, İzlanda

Akrep Burcu: Reykjavik, İzlanda

Gizemli, tutkulu ve derin duygularıyla tanınan Akrep burçlarının 2026 seyahat rotası da en az kendileri kadar etkileyici: İzlanda'nın başkenti Reykjavik!

Volkanik arazileri, sıcak su kaynakları ve sıra dışı doğa manzaralarıyla Reykjavik, klasik tatil anlayışından sıkılan Akreplere hitap ediyor. Rose'a göre Akrepler bu yıl geçmişin yüklerinden kurtulmaya ve hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 

İzlanda'nın sakinliğiyle doğasının güçlü karşıtlığı da bu değişim sürecine eşlik edebilir. Jeotermal havuzlarda dinlenmek, etkileyici manzaralar arasında yürüyüş yapmak ve biraz yalnız kalmak Akreplerin tam da ihtiyaç duyduğu deneyim olabilir.

Yay Burcu: Buenos Aires, Arjantin

Yay Burcu: Buenos Aires, Arjantin

Özgürlüğüne düşkün, maceraperest ve yeni kültürler keşfetmeye bayılan Yay burçlarını 2026'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires bekliyor!

Tango müziği, hareketli sokakları, renkli mahalleleri ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Buenos Aires, Yayların seyahat tutkusunu fazlasıyla karşılayabilecek bir şehir. Astrolog Meghan Rose'a göre Yay burçları bu yıl hayatın heyecan verici tarafını yeniden keşfetmeye ihtiyaç duyuyor. 

Sokak sanatçılarını izlemek, yerel lezzetleri tatmak, dans etmek ve plansızca yeni yerler keşfetmek onlara oldukça iyi gelebilir. Kısacası Yaylar için bu seyahat, unutulmaz anılar biriktirmek ve hayata daha iyimser bakmak adına güzel bir fırsat.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oğlak Burcu: Meredith, ABD

Oğlak Burcu: Meredith, ABD

Çalışkanlığı ve sorumluluk duygusuyla tanınan Oğlak burçlarının 2026'da ihtiyacı olan şey yeni bir başarı değil, biraz dinlenmek!

Astrolog Meghan Rose'un Oğlaklara önerdiği yer, ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Meredith kasabası. Göl manzaraları, yemyeşil ormanları ve sakin atmosferiyle bilinen bu küçük yerleşim, büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için ideal. 

Rose'a göre Oğlakların bu yıl kendilerini sürekli bir şeyleri başarmak zorunda hissetmekten vazgeçmeleri gerekiyor. Doğa yürüyüşleri, huzurlu sabahlar ve hiçbir yere yetişme telaşı olmadan geçirilen günler, Oğlaklara aradıkları zihinsel rahatlamayı sağlayabilir.

Kova Burcu: Seul, Güney Kore

Kova Burcu: Seul, Güney Kore

Yeniliklere açık, özgün ve sıra dışı deneyimlerin peşinden koşan Kova burçlarının 2026 rotası Güney Kore'nin başkenti Seul!

Teknolojisi, modası, popüler kültürü ve hareketli şehir yaşamıyla Seul, geleceğe dönük düşünmeyi seven Kovalar için oldukça heyecan verici bir destinasyon. Astrolog Meghan Rose'a göre Kova burçları bu yıl hem kişisel hem de sosyal hayatlarında kendilerini yeniden keşfetmeye hazırlanıyor. 

Seul'ün modern mimarisi, geleneksel sarayları, sokak lezzetleri ve yaratıcı atmosferi de bu sürece ilham verebilir. Farklı kültürlerle tanışmak ve alışılmışın dışındaki deneyimlere açık olmak isteyen Kovalar, bu şehirde aradıklarından çok daha fazlasını bulabilir.

Balık Burcu: Oaxaca, Meksika

Balık Burcu: Oaxaca, Meksika

Hayal gücü geniş, duygusal ve sanata düşkün Balık burçlarının 2026'da mutlaka görmesi önerilen yer ise Meksika'nın rengarenk şehri Oaxaca!

Canlı sokakları, geleneksel el sanatları, yerel pazarları ve zengin kültürüyle Oaxaca, Balıkların yaratıcı yönünü besleyebilecek bir şehir. Astrolog Meghan Rose'a göre Balık burçları, yorucu bir dönemin ardından hayatın daha eğlenceli ve hafif tarafına odaklanmaya başlıyor. 

Oaxaca'nın renkli atmosferi de bu değişime eşlik edebilir. Geleneksel festivalleri keşfetmek, yerel sanatçılarla tanışmak ve şehrin kendine özgü mutfağını deneyimlemek Balıkların ilhamını artırabilir. 2026'yı biraz daha neşeli ve unutulmaz anılarla tamamlamak isteyen Balıklar için Oaxaca oldukça özel bir rota olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın