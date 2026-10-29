Bavulları Hazırlayın: Burcunuza Göre 2026 Bitmeden Mutlaka Görmeniz Gereken O Yer Belli Oldu!

Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen Başak burçlarının 2026'da ihtiyacı olan şey biraz doğa, biraz huzur ve bolca temiz hava!

Kanada'nın Vancouver şehri, modern şehir hayatıyla doğayı bir arada sunması sayesinde Başaklar için ideal bir rota olarak gösteriliyor. Bir yanda yemyeşil parklar, diğer yanda dağlar ve okyanus manzaraları...

Rose'a göre Başak burçları bu yıl kendilerine daha iyi bakmaya ve günlük alışkanlıklarını gözden geçirmeye odaklanmalı. Vancouver'da yapılacak doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve sakin şehir keşifleri de bu değişim için güzel bir başlangıç olabilir.