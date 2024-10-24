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Saldırı Sonrası TUSAŞ'ta Güvenlik Önlemleri Artırıldı: Jandarma Ekipleri, Taksileri Özel Olarak Kontrol Ediyor

Saldırı Sonrası TUSAŞ'ta Güvenlik Önlemleri Artırıldı: Jandarma Ekipleri, Taksileri Özel Olarak Kontrol Ediyor

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 09:45

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TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenliği artırdı. Ekipler, bölgeye gelen araçları durdurarak kontrol etti. Ekiplerin, bölgeye gelen taksileri daha ayrıntılı incelemesi gözlerden kaçmadı. 

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası bölgede görev yapan jandarma ekipleri güvenliği artırdı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası bölgede görev yapan jandarma ekipleri güvenliği artırdı.

Giren her araç için kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, ticari taksiler için ise daha kapsamlı arama yaptı.

Giren her araç için kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, ticari taksiler için ise daha kapsamlı arama yaptı.

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