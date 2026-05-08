Sahneye Çıkıp Öğrencileriyle Şarkı Söyleyen Okul Müdürü Sosyal Medyayı Salladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2026 - 10:39

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen, '90'lar Konseri'nde sahneye çıkarak şarkı söyleyen ve sesi usta sanatçı Barış Manço'ya benzetilen Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin, geceye damga vurdu. O anlar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu sahne aldı.

Öğrencilerin 90'lı yılların efsaneleşmiş eserlerini koro halinde seslendirdiği programa, veliler ve müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Nostalji rüzgarlarının estiği coşku dolu gecenin en dikkat çekici ve sürpriz anı ise okul müdürü İbrahim Uğur Metin'in sahneye çıkmasıyla yaşandı. Mikrofonu eline alarak sergilediği performansla izleyicilerden büyük alkış toplayan Metin'in ses tonu ve yorumu, salondaki dinleyiciler tarafından merhum sanatçı Barış Manço'ya benzetildi. Veliler ve öğrencilerin müziğin ritmine kapılarak eşlik ettiği bu anlar, konserin unutulmazları arasına girdi.

Genç yeteneklerin sahne tecrübesi kazandığı ve kültürel etkinliklere yeni bir soluk getiren programda okul müdürü İbrahim Uğur Metin, izleyenlerden tam not aldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
