İngiltere’deki 22 Milyonluk Evini 300 TL’lik Çekilişle Satıyor: Kazanana 610 Bin TL de Para Verilecek
Kaynak: https://www.liverpoolecho.co.uk/news/...
İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 36 yaşındaki Gina Sapsted, devam eden konut krizine dikkat çekmek ve birinin hayatını değiştirmek amacıyla 370 bin sterlin (Yaklaşık 22.5 milyon TL) değerindeki modern dairesini sadece 5 sterlinlik (Yaklaşık 300 TL) bir çekilişle devrediyor. Şanslı talihliye evi eşyalı teslim etmenin yanı sıra 10 bin sterlin (Yaklaşık 610 bin TL) nakit para da vaat eden Sapsted, bu girişimle emlak piyasasındaki zorluklara karşı toplumsal bir dayanışma örneği sergiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Londra’nın kuzeyindeki Tottenham bölgesinde yaşayan bir kadın, konut piyasasında mülk edinmenin imkansız hale geldiği bir dönemde ezber bozan bir karara imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanların lüks malikanelerden ziyade başlarını sokabilecekleri güvenli bir yuva aradığını vurgulayan genç kadın, bu adımıyla birine "hayat boyu sürecek bir rahatlık" sunmayı amaçlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın