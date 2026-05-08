article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İngiltere’deki 22 Milyonluk Evini 300 TL’lik Çekilişle Satıyor: Kazanana 610 Bin TL de Para Verilecek

İngiltere’deki 22 Milyonluk Evini 300 TL’lik Çekilişle Satıyor: Kazanana 610 Bin TL de Para Verilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2026 - 10:05 Son Güncelleme: 08.05.2026 - 10:19

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 36 yaşındaki Gina Sapsted, devam eden konut krizine dikkat çekmek ve birinin hayatını değiştirmek amacıyla 370 bin sterlin (Yaklaşık 22.5 milyon TL) değerindeki modern dairesini sadece 5 sterlinlik (Yaklaşık 300 TL) bir çekilişle devrediyor. Şanslı talihliye evi eşyalı teslim etmenin yanı sıra 10 bin sterlin (Yaklaşık 610 bin TL) nakit para da vaat eden Sapsted, bu girişimle emlak piyasasındaki zorluklara karşı toplumsal bir dayanışma örneği sergiliyor.

Kaynak: https://www.liverpoolecho.co.uk/news/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Londra’nın kuzeyindeki Tottenham bölgesinde yaşayan bir kadın, konut piyasasında mülk edinmenin imkansız hale geldiği bir dönemde ezber bozan bir karara imza attı.

Londra’nın kuzeyindeki Tottenham bölgesinde yaşayan bir kadın, konut piyasasında mülk edinmenin imkansız hale geldiği bir dönemde ezber bozan bir karara imza attı.

On yıl önce büyük fedakarlıklarla satın aldığı iki yatak odalı dairesini satışa çıkarmak yerine çekilişle devretmeye karar veren Gina Sapsted, her biletin 5 sterlinden satıldığı bir kampanya başlattı. Tottenham Hotspur stadyumuna çok yakın bir konumda bulunan 370 bin sterlinlik bu mülk, artık emlakçıların değil, şanslı bir katılımcının geleceğini şekillendirecek.

Kendi evine sahip olabilmek için geçmişte beş yıl boyunca babasının yanında kalarak para biriktirdiğini anlatan Sapsted, bugünün ekonomik şartlarında gençlerin benzer bir istikrara kavuşmasının çok zor olduğunu ifade ediyor.

İnsanların lüks malikanelerden ziyade başlarını sokabilecekleri güvenli bir yuva aradığını vurgulayan genç kadın, bu adımıyla birine "hayat boyu sürecek bir rahatlık" sunmayı amaçlıyor.

İnsanların lüks malikanelerden ziyade başlarını sokabilecekleri güvenli bir yuva aradığını vurgulayan genç kadın, bu adımıyla birine "hayat boyu sürecek bir rahatlık" sunmayı amaçlıyor.

Modern bir yapıda bulunan ve şehrin ikonik manzarasını gören daire, talihliye tüm eşyalarıyla birlikte verilecek. Üstelik kazanan kişi sadece evin anahtarını almakla kalmayacak; taşınma masrafları ya da diğer ihtiyaçları için 10 bin sterlin nakit desteğin ve özel bir konser davetiyesinin de sahibi olacak.

Süreci şeffaf bir platform üzerinden yürüten Sapsted, bu projeden büyük kazançlar elde etmeyi hedeflemediğini, asıl önceliğinin toplumsal fayda olduğunu belirtiyor. Öyle ki, bilet satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı evsizlere yardım eden bir hayır kurumuna aktarılacak. Eğer hedeflenen bilet sayısına ulaşılamazsa, toplanan para yine katılımcılar arasından birine büyük ödül olarak dağıtılacak. Şanslı kişi dilerse evi devralmak yerine 300 bin sterlinlik nakit parayı da tercih edebilecek. Emlak piyasasının karmaşık süreçlerinden uzaklaşarak bu işi bir iyilik hikayesine dönüştüren Sapsted, birinin hayatını tamamen değiştirecek o anı sabırsızlıkla bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın