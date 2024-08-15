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Saç Ekimi Yerine 120 Bin TL’ye Dövme Yaptıran Adam Sosyal Medya Gündeminde

Saç Ekimi Yerine 120 Bin TL’ye Dövme Yaptıran Adam Sosyal Medya Gündeminde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 19:01

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Saç ekimi özellikle ülkemizde çok tercih edilen bir işlem. Ülkemizin doktorları için yurt dışından gelen birçok kişi oluyor. Ancak bu sefer konu saç ekimi yerine dövme. Saç ektirmek istemeyen bir adam saç şeklinde dövme yaptırdı.

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3.500 dolar olan işlem Türk Lirası ile yaklaşık 120 bin TL’ydi.

3.500 dolar olan işlem Türk Lirası ile yaklaşık 120 bin TL’ydi.

Adam kafasına tek tek saç görünümü şeklinde dövme yapıldı.

Adam kafasına tek tek saç görünümü şeklinde dövme yapıldı.

İşte detaylar 👇

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