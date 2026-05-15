Sabah Git, Akşam Dön: Günübirlik Geziler İçin En İdeal Avrupa Kentleri Açıklandı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 12:36

Günübirlik turlar, hem ekonomik açıdan hem de zaman açısından son yıllarda oldukça tercih ediliyor. Avrupa ülkelerine vize almanın zor olduğu, verilen vizelerin de sınırlı olduğu bugünlerde yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmada, Avrupa'da en sık günübirlik gezi yapılan kentler ortaya çıkarıldı.

Listenin zirvesinde Londra, Paris ve Roma gibi şehirler yer alıyor.

Günübirlik geziler için en iyi Avrupa şehirleri belli oldu.

Euronews, gezi turları ve aktiviteler sunan TUI Musement bünyesindeki uzmanların yaptığı bir araştırmayı aktardı. Araştırmada, turistlerin en sık hangi Avrupa şehirlerinden günübirlik gezi aradığını ortaya çıkarmak için Google arama hacimleri analiz edildi. 

Ekip, Avrupa’da 150.000’den fazla nüfusa sahip tüm şehirleri inceledi ve her bir destinasyon için “day trips from [city]” ('[şehir]den günübirlik geziler') ifadesinin hem şehrin yerel adıyla hem de İngilizce çevirisiyle Google’da ne kadar aratıldığını analiz etti. Sonuç olarak, Avrupa'da en sık günübirlik gezi araması yapılan şehirler belli oldu. 

Listenin başında Londra yer aldı. Londra, günübirlik gezi aramalarında yaklaşık 260.000 Google sonucuyla listenin başında yerini aldı. Londra'ya gelen turistlerin, en çok antik Stonehenge’i ve UNESCO Dünya Mirası kenti Bath'ı araştırdığı görüldü.

Peki listenin devamında hangi Avrupa şehirleri var?

Paris, hem günübirlik ziyaretler için hem de Fransa’nın diğer bölgelerini keşfetmek için bir üs olarak kullanılıyor. Bu nedenle Paris, günübirlik ziyaretlerin en sık yapıldığı Avrupa kentlerinden biri.

Listenin devamında İspanya'dan Barselona yer alıyor. Turistlerin favorileri arasında, manastırı ve yürüyüş parkurlarıyla ziyaretçi çeken Montserrat dağ silsilesi bulunuyor.

Londra'nın yanında, Birleşik Krallık'tan Edinburgh da yer alıyor. Son yıllarda popülerleşen Edinburgh, günübirlik gezi için ideal bir nokta olarak görülüyor.

Komşu ülke Yunanistan'da ise Atina antik kalıntıları ve şehir turlarıyla günübirlik cazibe noktalarından biri.

Listeye damgasını vuran ülke ise İtalya.

Londra ve Fransa'nın ardından İtalya'dan Roma da üçüncü sırada yer alıyor. Fakat Roma, İtalya'nın tek seçeneği değil!

Kolezyum, Vatikan gibi popüler seçeneklerin yanısıra konumuyla da çekici olan Roma, büyük ilgi görüyor. Toskana'yı da keşfetmek isteyenler ise rotasını Floransa'ya çeviriyor. Göller, dağlar, nehirler...Doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler de Milano'yu gezi rotasına dahil ediyor.

Her geçen yıl turist sayısını artıran İtalya, 'günübirlik tur' araştırmalarında da zirvede.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
