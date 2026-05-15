Sabah Git, Akşam Dön: Günübirlik Geziler İçin En İdeal Avrupa Kentleri Açıklandı

Euronews, gezi turları ve aktiviteler sunan TUI Musement bünyesindeki uzmanların yaptığı bir araştırmayı aktardı. Araştırmada, turistlerin en sık hangi Avrupa şehirlerinden günübirlik gezi aradığını ortaya çıkarmak için Google arama hacimleri analiz edildi.

Ekip, Avrupa’da 150.000’den fazla nüfusa sahip tüm şehirleri inceledi ve her bir destinasyon için “day trips from [city]” ('[şehir]den günübirlik geziler') ifadesinin hem şehrin yerel adıyla hem de İngilizce çevirisiyle Google’da ne kadar aratıldığını analiz etti. Sonuç olarak, Avrupa'da en sık günübirlik gezi araması yapılan şehirler belli oldu.

Listenin başında Londra yer aldı. Londra, günübirlik gezi aramalarında yaklaşık 260.000 Google sonucuyla listenin başında yerini aldı. Londra'ya gelen turistlerin, en çok antik Stonehenge’i ve UNESCO Dünya Mirası kenti Bath'ı araştırdığı görüldü.