Türklerin Akın Akın Gittiği Ülkede Turizm Sınırlaması Kararı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 11:47

Yunanistan, özellikle 'kapıda vize' uygulamasının getirilmesiyle Türklerin en çok gittiği ülkelerden biri oldu. Santorini, Rodos gibi bölgeler ise tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. 

Komşu ülke, yoğun turist çeken bölgelerde 'aşırı turizm' baskısını azaltmak amacıyla yeni bir uygulamaya geçileceğini duyurdu. Adalarda kontrolsüz büyümeyi engellemek için yapılaşma ciddi şekilde kısıtlanacak.

Yunanistan'da turizme kısıtlama geliyor.

Yunanistan hükümeti, turizmin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amacıyla yeni “Özel Mekansal Turizm Çerçevesi”ni kamuoyuna sundu. Yeni uygulama kapsamında özellikle turist yoğunluğunun fazla olduğu adalarda, yatak kapasitesine sınır getirilece. Yani kıyı şeritlerinde yeni yapılaşmaya eskisi kadar kolay bir şekilde izin verilmeyecek.

Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou tarafından açıklanan planla birlikte, turizm yatırımlarının daha kontrollü hale getirilmesi amaçlanıyor. Bölgelerde aşırı yoğunluk ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, farklı bölgelerin cazibe merkezi haline getirilmesi isteniyor.

Artık, turizm faaliyetlerinin 'nerede, nasıl ve hangi koşullarda' geliştirileceğine ilişkin net kurallar getirilecek. Bakanlıklardan yapılan açıklamalarda “Temel hedef doğal çevreyi ve her bölgenin kendine özgü karakterini koruyarak kalite ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir kalkınma modeline geçiştir” denildi.

Yunanistan, turizm baskısına göre beş ana kategoriye ayrılacak.

  • Aşırı yoğun bölgeler

  • Gelişme potansiyeli bulunan bölgeler

  • Ada destinasyonları

  • Ana kara bölgeleri

  • Özel koruma statüsüne sahip alanlar

Aşırı yoğun bölgelerde daha sıkı uygulamalar yürürlükte olacak. Sürdürülebilir turizm kriterlerini karşılayan yatırımlar da daha fazla teşvik alacak.

Öte yandan planın en dikkat çekici noktası ise adalarda maksimum turist yatağı sayısının bölgenin büyüklüğü ve taşıma kapasitesine göre sınırlandırılması oldu. Kıyı şeridinin ilk 25 metresinde de kamu yararı dışında yeni yapılaşmaya izin verilmeyeceği açıklandı. 

Planda, koruma altındaki doğal alanlar, tarihi yerleşimler ve arkeolojik bölgeler için de ek önlemler yer alıyor.

Turizm iyileştirmeleri yapmaya devam eden Yunanistan'da kapıda vize uygulaması devam ediyor. Yunan adalarına yönelik kapıda vize (ekspres vize) uygulaması 2026 yaz sezonu boyunca devam edecek. Avrupa Komisyonu'nun onayıyla , bordo pasaport sahipleri 12 Yunan adasına 7 güne kadar vizesiz (kapı vizesiyle) giriş yapabiliyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
