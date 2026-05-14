Türklerin Akın Akın Gittiği Ülkede Turizm Sınırlaması Kararı!

Aşırı yoğun bölgeler

Gelişme potansiyeli bulunan bölgeler

Ada destinasyonları

Ana kara bölgeleri

Özel koruma statüsüne sahip alanlar

Aşırı yoğun bölgelerde daha sıkı uygulamalar yürürlükte olacak. Sürdürülebilir turizm kriterlerini karşılayan yatırımlar da daha fazla teşvik alacak.

Öte yandan planın en dikkat çekici noktası ise adalarda maksimum turist yatağı sayısının bölgenin büyüklüğü ve taşıma kapasitesine göre sınırlandırılması oldu. Kıyı şeridinin ilk 25 metresinde de kamu yararı dışında yeni yapılaşmaya izin verilmeyeceği açıklandı.

Planda, koruma altındaki doğal alanlar, tarihi yerleşimler ve arkeolojik bölgeler için de ek önlemler yer alıyor.

Turizm iyileştirmeleri yapmaya devam eden Yunanistan'da kapıda vize uygulaması devam ediyor. Yunan adalarına yönelik kapıda vize (ekspres vize) uygulaması 2026 yaz sezonu boyunca devam edecek. Avrupa Komisyonu'nun onayıyla , bordo pasaport sahipleri 12 Yunan adasına 7 güne kadar vizesiz (kapı vizesiyle) giriş yapabiliyor.