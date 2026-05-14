Dünyanın En Uzun Köprüsüne Yüz Milyonlar Harcandı Fakat Araba Geçemiyor

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 09:44

Dünyanın en uzun köprülerinden biri hayata geçirildi. Finlandiya'da denizin üzerine yaklaşık 1.200 metrelik devasa bir köprü inşa edildi. Korkeasaari ile Kruunuvuorenranta’yı birbirine bağlayan bu köprüye yüz milyonlarca euro harcandı. Fakat bu köprünün ilginç bir özelliği var! Üzerinden araba geçemiyor.

Dünyanın en uzun köprülerinden biri. Fakat araba geçemiyor.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki'de yükselen Kruunuvuorensilta Köprüsü, yaklaşık 1.200 metre uzunluğundaki boyuyla dünyanın en uzun köprülerinden biri. Fakat bu devasa yapı, sadece yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma için tasarlandı.

Yeni köprü sayesinde, önceden 11 kilometre mesafede bulunan Kruunuvuorenranta, artık şehir merkezine yalnızca beş buçuk kilometre mesafede. Özel araçların girişine de izin verilmediği için, şehrin yeni sembolü haline gelen köprü, halk tarafından 'seyir terası' gibi kullanılıyor. 

Helsinki Belediye Başkanı Daniel Sazonov, 'Kruunuvuorensilta Köprüsü Helsinki için yeni, benzersiz ve heyecan verici bir simge yapı' diyor. 'Yakından ve uzaktan ziyaretçi çekecek bir manzara. Yeni köprü, Helsinki'ye bakışımızı değiştiriyor. Kruunuvuorenranta ve Laajasalo bölgelerini, kentin daha geniş merkez alanına bambaşka bir şekilde bağlıyor.'

Köprü, Belediye Başkanı Sazonov'un 'karbonsuz ve sessiz şehir' vizyonuyla hayata geçirildi.

Toplam maliyeti 326 milyon euroya ulaştı.

'Sessiz köprü' amacıyla yapılan bu projede, yalnızca köprü yapılmadı. Ayrıca yeni bir tramvay hattı, yeni ulaşım bağlantıları ve bölgedeki altyapı çalışmaları da hayata geçirildi. Bu nedenle projenin maliyeti 326 milyon euroyu buldu. 

Denizin üzerinde yükselen 135 metrelik taşıyıcı ayaklarıyla dikkat çeken Kruunuvuorensilta Köprüsü, Baltık Denizi’nin zorlu hava ve deniz koşullarına dayanıklı şekilde tasarlandı. Bu sayede halk, hem yolculuk süresini azaltmış oluyor hem de güvenli bir şekilde denizin, manzaranın tadını çıkarıyor. Kısacası Helsinki’nin 'sessiz' ve 'çevreci' şehir yaklaşımı, yalnızca ulaşımı değil, yaşam deneyimini de yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

Helsinki, yalnızca yeni köprüsüyle değil yavaş yavaş değişen şehir çehresiyle dikkat çekiyor. Art Deco esintilerinin görüldüğü şehrin, yıllar içerisinde daha fazla turisti ağırlaması bekleniyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
