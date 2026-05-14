Dünyanın En Uzun Köprüsüne Yüz Milyonlar Harcandı Fakat Araba Geçemiyor

Finlandiya’nın başkenti Helsinki'de yükselen Kruunuvuorensilta Köprüsü, yaklaşık 1.200 metre uzunluğundaki boyuyla dünyanın en uzun köprülerinden biri. Fakat bu devasa yapı, sadece yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma için tasarlandı.

Yeni köprü sayesinde, önceden 11 kilometre mesafede bulunan Kruunuvuorenranta, artık şehir merkezine yalnızca beş buçuk kilometre mesafede. Özel araçların girişine de izin verilmediği için, şehrin yeni sembolü haline gelen köprü, halk tarafından 'seyir terası' gibi kullanılıyor.

Helsinki Belediye Başkanı Daniel Sazonov, 'Kruunuvuorensilta Köprüsü Helsinki için yeni, benzersiz ve heyecan verici bir simge yapı' diyor. 'Yakından ve uzaktan ziyaretçi çekecek bir manzara. Yeni köprü, Helsinki'ye bakışımızı değiştiriyor. Kruunuvuorenranta ve Laajasalo bölgelerini, kentin daha geniş merkez alanına bambaşka bir şekilde bağlıyor.'

Köprü, Belediye Başkanı Sazonov'un 'karbonsuz ve sessiz şehir' vizyonuyla hayata geçirildi.