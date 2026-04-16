Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Ayrı Odalarının Olması "İdeal Evlilik" Yorumlarına Neden Oldu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2026 - 09:00

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu kez romantik anlarıyla değil, ilişkilerine dair yapılan samimi bir itirafla konuşuluyor. Roma’da evlilikle taçlanan birliktelikleri ve oğulları Fikret’le kurdukları mutlu aile tablosuyla dikkat çeken çift, şimdi de “kişisel alan” vurgusuyla gündemde. Pınar Deniz’in ilişkilerine dair yaptığı açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, ilişkilerini gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

Büyük aşklarını Roma’da yaptıkları romantik evlilikle taçlandıran çift, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

Mutlu birlikteliklerini bir adım ileri taşıyan ikili, kısa süre önce oğulları Fikret’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla dikkat çeken çift, uyumlarıyla da sık sık övgü topluyor.

Ancak Pınar Deniz bu kez aşklarıyla değil, ilişkisine dair yaptığı samimi açıklamayla gündemde.

Ünlü oyuncu, Kaan Yıldırım ile ilişkilerinde kişisel alanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kaan ile 4. yılımız. İkimiz de alan seviyoruz. O üst katta kendi odasında takılır akşamları, ben kendim takılırım. Arada buluşuruz, sohbet ederiz. Sonra o tekrar odasına çıkar, ben takılırım. Biraz alan seven biriyim sanırım. Ayrı odalarımız var.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin ilişkisini bu dengeyle yürütmesi dikkat çekti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
