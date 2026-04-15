İpek Toplusoy'un 10 Yaşındaki Kızı Selin'e Vedası Yürekleri Dağladı!

İpek Toplusoy'un 10 Yaşındaki Kızı Selin'e Vedası Yürekleri Dağladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2026 - 13:15

Cemiyet dünyasından gelen acı haber yürekleri dağladı. Roman Tekstil’in kurucu ailesi olarak tanınan Toplusoylardan 10 yaşındaki Selin Toplusoy’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun süredir tedavi gördüğü öğrenilen küçük Selin’in vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.Selin Toplusoy, ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Okan Mermer

Reklam

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızları olan Selin’in vefatı büyük üzüntü yarattı.

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızları olan Selin’in vefatı büyük üzüntü yarattı.

Türkiye’nin köklü giyim markalarından Roman Tekstil’in kurucu ortakları arasında yer alan Toplusoy ailesi, ikinci büyük acısını yaşadı. Aile, daha önce de 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Toplusoy’un kaybıyla sarsılmıştı.

Şimdi ise merhum Süleyman Toplusoy’un kızı, iş insanı Turgut Toplusoy’un yeğeni Selin Toplusoy’un henüz 10 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir tedavi gördüğü bilinen Selin’in yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele ettiği belirtildi.

Selin Toplusoy için 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazede duygusal anlar yaşanırken, 10 yaşındaki kızını son yolculuğuna uğurlayan acılı anne İpek Toplusoy’un baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Reklam
