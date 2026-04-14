article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tekstil Devi Aile Acı Haberi Duyurdu: 10 Yaşındaki Selin Toplusoy Hayatını Kaybetti

Tekstil Devi Aile Acı Haberi Duyurdu: 10 Yaşındaki Selin Toplusoy Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2026 - 19:04

Roman Tekstil’in kurucu ailesi Toplusoylardan kahreden bir haber geldi. 10 yaşındaki Selin Toplusoy’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun süredir tedavi gören küçük Selin’in vefatı, ailesini ve cemiyet dünyasını yasa boğdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Türkiye’nin köklü giyim markalarından Roman Tekstil’in kurucu ortakları arasında yer alan Toplusoy ailesinden yürek burkan bir haber geldi.

Türkiye’nin köklü giyim markalarından Roman Tekstil’in kurucu ortakları arasında yer alan Toplusoy ailesinden yürek burkan bir haber geldi.

Aile, daha önce de 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Toplusoy’un acısıyla sarsılmıştı. 

Şimdi ise merhum Süleyman Toplusoy’un kızı ve iş insanı Turgut Toplusoy’un yeğeni Selin Toplusoy’un henüz 10 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir süredir tedavi gördüğü bilinen Selin Toplusoy’un yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Bir süredir tedavi gördüğü bilinen Selin Toplusoy’un yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Minik Selin’in vefat haberi ailesi başta olmak üzere yakın çevresini yasa boğdu. Roman Tekstil’in kurucu ailesi olarak tanınan Toplusoylar, bu kayıpla adeta yıkım yaşadı. 

Selin Toplusoy için 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacağı, ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği belirtildi. Taziyelerin ise ikindi namazı sonrası Adile Sultan Borsa’da kabul edileceği öğrenildi.

Bu acı kaybın, cemiyet ve iş dünyasında da derin bir üzüntü yarattığı konuşulurken bir taziye mesajı da Eda Ece'den geldi.

Bu acı kaybın, cemiyet ve iş dünyasında da derin bir üzüntü yarattığı konuşulurken bir taziye mesajı da Eda Ece'den geldi.

Ünlü oyuncu, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşıma; 'Üzüntümün tarifi yok ah dünya güzeli melek Selin. Allah başta anneciği İpek'e ve tüm ailesine sabırların en büyüğünü versin' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın