Ünlü Oyuncudan Katy Perry Hakkında Şok Cinsel Saldırı İddiası!

Sahne şovları, hit şarkıları ve bitmeyen turne temposuyla adından söz ettiren Perry, özel hayatıyla da sık sık magazinin odağında yer alıyor. Son olarak Justin Trudeau ile Coachella’da birlikte görüntülenmesiyle konuştuğumuz ünlü şarkıcı, bu kez oldukça rahatsız edici bir iddiayla gündeme geldi.

Oyuncu Ruby Rose, yıllar önce bir gece kulübünde Katy Perry’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Sosyal medyada paylaştığı açıklamada Rose, o gece yaşananları detaylı bir şekilde anlatarak, Perry’nin kendisine uygunsuz bir şekilde yaklaştığını öne sürdü. İddialara göre olay sırasında henüz 20’li yaşlarının başında olan Ruby Rose, yaşadıklarının etkisini uzun yıllar taşıdığını ifade etti.