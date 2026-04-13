Ünlü Oyuncudan Katy Perry Hakkında Şok Cinsel Saldırı İddiası!

Lila Ceylan
Katy Perry bu kez müziğiyle değil, hakkında ortaya atılan çarpıcı bir iddiayla gündemde. Oyuncu Ruby Rose, yıllar önce bir gece kulübünde Perry’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Olayı ilk kez kamuoyuyla paylaşan Rose’un açıklamaları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya ise iddialar karşısında ikiye bölündü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Katy Perry, yıllardır hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Sahne şovları, hit şarkıları ve bitmeyen turne temposuyla adından söz ettiren Perry, özel hayatıyla da sık sık magazinin odağında yer alıyor. Son olarak Justin Trudeau ile Coachella’da birlikte görüntülenmesiyle konuştuğumuz ünlü şarkıcı, bu kez oldukça rahatsız edici bir iddiayla gündeme geldi.

Oyuncu Ruby Rose, yıllar önce bir gece kulübünde Katy Perry’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Sosyal medyada paylaştığı açıklamada Rose, o gece yaşananları detaylı bir şekilde anlatarak, Perry’nin kendisine uygunsuz bir şekilde yaklaştığını öne sürdü. İddialara göre olay sırasında henüz 20’li yaşlarının başında olan Ruby Rose, yaşadıklarının etkisini uzun yıllar taşıdığını ifade etti.

Ruby Rose’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Oyuncu, yaşadığını öne sürdüğü olayı kamuoyu önünde dile getirmek için yıllar boyunca sessiz kaldığını belirtirken, “Sesimi bulmam neredeyse 20 yıl sürdü” diyerek dikkat çekti. Paylaşımında yaşadığı anı 'Eğildi, iç çamaşırını kenara çekti ve ben gözlerimi fal taşı gibi açana kadar vajinasını yüzüme sürttü' ifadeleriyle anlatan Rose, olayın ardından büyük bir şok yaşadığını ve bu durumun kendisini uzun süre etkilediğini dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise iddialar karşısında ikiye bölündü. Kimileri Ruby Rose’a destek verirken, kimileri ise olayın neden bu kadar geç dile getirildiğini sorguladı. Öte yandan Ruby Rose’un karakola giderek ifade verdiğini söylemesi, iddiaların daha da büyümesine neden oldu. Perry cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
