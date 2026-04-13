Yasaklı Madde Operasyonunda Testi Pozitif Çıkan Emir Can İğrek'ten Açıklama

Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.04.2026 - 21:58

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda testi pozitif çıkan Emir Can İğrek'ten açıklama geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Birkaç saat önce ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda numuneleri alınan birkaç ünlünün test sonucu belli olmuştu.

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın yasaklı madde test sonucunun negatif çıktığı, Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre de Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı ortaya çıkmıştı.

Şarkıcı Emir Can İğrek, sonuçların duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İğrek, 'Yürütülen soruşturma kapsamında ifadem alınmış, ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Soruşturmaya konu edilen yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım. Bu durum, beni tanıyan herkes tarafından bilinmektedir. Süreçle ilgili ortaya çıkan gelişmelere karşı gerekli hukuki adımlar atılacak ve konu titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerini kullandı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
