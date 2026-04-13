Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Hafsanur Sancaktutan'dan Açıklama Geldi!

Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Hafsanur Sancaktutan'dan Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.04.2026 - 20:48

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama geldi. Ünlü oyuncu, 'Çok şaşkınım' dedi.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerden bazılarının test sonuçları geçtiğimiz saatlerde belli olmuştu.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerden bazılarının test sonuçları geçtiğimiz saatlerde belli olmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve saç, kan, idrar numune testi veren isimlerden biri de ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dı. 

Test sonuçları açıklanan isimler arasında Emir Can İğrek, Ogün Alibaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Testinin pozitif çıktığı haberleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken Hafsanur Sancaktutan'dan da açıklama geldi.

Testinin pozitif çıktığı haberleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken Hafsanur Sancaktutan'dan da açıklama geldi.

Sancaktutan, 'Hayatım boyunca haberlerde geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm' ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın