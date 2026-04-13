Yeni Anne Başak Gümülcinelioğlu'na Aldığı Kilolar Sebebiyle Yapılan Zorbalık Pes Dedirtti!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.04.2026 - 18:27

Yeni anne olan Başak Gümülcinelioğlu, “Çirkin” dizisiyle ekranlara döndü. Ekrana dönüşü kısa sürede gündem olurken, aldığı kilolar üzerinden yapılan zorba yorumlar Gümülcinelioğlu'nun sabrını taşırdı. Gümülcinelioğlu sessiz kalmayarak yaptığı açıklamayla maruz kaldığı zorbalığa sert bir yanıt verdi.



Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Başak Gümülcinelioğlu, ekranların dikkat çeken isimlerinden biri.

Özellikle Sen Çal Kapımı ve Yargı dizilerindeki performansıyla adeta gönüllerde taht kurmuştu. Ekran karizmasıyla dikkat çeken ve güzelliği günlerce konuşulan oyuncu, magazin gündeminde de sık sık yer almayı başarmıştı. 

Kısa bir süre önce anne olan Gümülcinelioğlu, ilk bebeğini 2023 yılında kucağına almıştı. Doğum sonrası bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Çirkin dizisiyle setlere geri dönerek hayranlarını sevindirmişti. Ancak bu dönüş, ne yazık ki bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Dizinin ilk bölümü yayınlandıktan sonra aldığı kilolar üzerinden yapılan yorumlarla hedef haline gelen Başak Gümülcinelioğlu, yeni anne olarak maruz kaldığı zorbalığa sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla isyan eden oyuncunun bu açıklamayı yapmak zorunda kalması bile birçok kişi tarafından “üzücü” bulundu. Gümülcinelioğlu, “Benim de bir ailem, bir evladım olduğundan haberiniz yok mu?” diyerek tepkisini dile getirirken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çirkin dizisi ekrana gelmeye başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinden fiziki görünüşümle alakalı uğradığım zorbalığa karşı ben de birkaç şey söylemek isterim artık.

Öncelikle bahaneye gerek kalmaksızın kadın ya da erkek hiç kimsenin bir başka kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye, dalga geçmeye, laf sokmaya hakkı yoktur. Bunu yapan kişi kendi çirkin karakterini ortaya koyar sadece.

Ben bu dizinin çekimlerine başladığımda daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kilo verdim.

Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı? Oyuncu olduğum için mi bu tavrınız?

Sizin adınıza üzgünüm ama ben evladımı sağlıkla büyütmeye, emzirmeye ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim.”

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
