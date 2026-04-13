Yeni Anne Başak Gümülcinelioğlu'na Aldığı Kilolar Sebebiyle Yapılan Zorbalık Pes Dedirtti!

Sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla isyan eden oyuncunun bu açıklamayı yapmak zorunda kalması bile birçok kişi tarafından “üzücü” bulundu. Gümülcinelioğlu, “Benim de bir ailem, bir evladım olduğundan haberiniz yok mu?” diyerek tepkisini dile getirirken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çirkin dizisi ekrana gelmeye başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinden fiziki görünüşümle alakalı uğradığım zorbalığa karşı ben de birkaç şey söylemek isterim artık.

Öncelikle bahaneye gerek kalmaksızın kadın ya da erkek hiç kimsenin bir başka kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye, dalga geçmeye, laf sokmaya hakkı yoktur. Bunu yapan kişi kendi çirkin karakterini ortaya koyar sadece.

Ben bu dizinin çekimlerine başladığımda daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kilo verdim.

Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı? Oyuncu olduğum için mi bu tavrınız?

Sizin adınıza üzgünüm ama ben evladımı sağlıkla büyütmeye, emzirmeye ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim.”