Yıldız Tilbe'nin Milli Takım Marşı Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı: "Küfürsüz Yapamam"

Yıldız Tilbe'nin Milli Takım Marşı Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı: "Küfürsüz Yapamam"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.04.2026 - 23:53

Milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma başarısı sonrası gözler marş tartışmalarına çevrildi. Tarkan’dan Sinan Akçıl’a birçok isim konuşulurken, Yıldız Tilbe’nin açıklaması gündeme damga vurdu. Ünlü şarkıcı, milli marş yapmasının neden mümkün olmadığını kendine has üslubuyla anlattı. Sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Milli takımımız, tam 24 yıllık hasreti dindirerek tarih yazdı!

Milli takımımız, tam 24 yıllık hasreti dindirerek tarih yazdı!

Elemelerde gösterdiği istikrarlı performansla kritik maçları bir bir kazanan Bizim Çocuklar, son karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmiş, bu büyük başarının ardından gözler haliyle Dünya Kupası için yapılacak marşa çevrilmişti. 

Tabii ki bu noktada akla ilk gelen isim yine Tarkan oldu. 24 yıl önce yaptığı “Bir Oluruz Yolunda” marşıyla hafızalara kazınan megastar, yıllarca dillerden düşmeyen bir işe imza atmıştı. Ancak bu kez Tarkan’ın “yeni bir marşa gerek var mı?” çıkışı kafaları karıştırırken, Sinan Akçıl’ın oldukça hevesli olduğu görüldü. Rafet El Roman ise elini çabuk tutup hazırladığı marşı çoktan yayına soktu bile! Tam “kim yapacak bu marşı?” tartışmaları alevlenmişken...

Konuya Yıldız Tilbe dahil oldu!

Konuya Yıldız Tilbe dahil oldu!

Kendine has tarzı ve filtresiz açıklamalarıyla bilinen Tilbe, milli takım için marş yapmasının neden uygun olmayacağını açıklayınca sosyal medya adeta yıkıldı. Ünlü şarkıcı, “Ben Milli Takım için marş yapsam küfürlü yaparım, okuyamazlar” diyerek küfürsüz bir marş yazmasının mümkün olmadığını açık açık dile getirdi.

Tilbe’nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kimileri “işte dürüstlük” diyerek güldü geçti, kimileri ise “keşke yine de yapsaydı” yorumlarıyla olaya farklı bir yerden yaklaştı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
