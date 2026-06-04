E Harfiyle Başlayan Üçüncü Meyveyi Kimse Bulamadı: Ta ki Bir Cumhuriyet Öğretmeni 'Evlat' Diyene Kadar

Bazı hikâyeler vardır.

İçinde ne büyük kahramanlıklar vardır ne de tarih kitaplarına geçen olaylar...

Ama bir cümlesi, bazen yüzlerce sayfalık kitaptan daha fazla şey anlatır.

Bu yazı da böyle bir hikâyenin peşinden gidiyor.

1980'li yıllarda Eskişehir ve Sivrihisar arasında yaşanmış gerçek bir hikâye...

Ve bir Cumhuriyet öğretmeninin unutulmaz cevabı...