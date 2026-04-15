article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıllardır Mücadele Ediyormuş: Müzisyen Cem Öcal’a Hüzünlü Veda

Yıllardır Mücadele Ediyormuş: Müzisyen Cem Öcal’a Hüzünlü Veda

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2026 - 12:49

Müzik dünyasını yasa boğan kaybın ardından Kemal Cem Öcal son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Öcal’ın hastalığı da yakın dostlarının açıklamalarıyla netleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özlem Tekin’in eski eşi olarak da bilinen, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Kemal Cem Öcal’ın ani vefatı sanat camiasını derinden sarstı.

Özlem Tekin’in eski eşi olarak da bilinen, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Kemal Cem Öcal’ın ani vefatı sanat camiasını derinden sarstı.

Evinde hayatını kaybettiği öğrenilen Öcal’ın ölüm nedeni uzun süre merak konusu olurken, yakın çevresinden gelen açıklamalar gerçeği ortaya koydu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 51 yaşındaki müzisyen Cem Öcal, Gündoğan Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra başta Ozan Doğulu olmak üzere birçok müzisyen dostu katıldı.

Cenazede konuşan Ozan Doğulu, büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, Öcal’ın uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Doğulu, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Çok iyi bir müzisyendi. Kendisiyle 25-30 yıllık geçmişimiz var. Son zamanlarda çok çekti. İki kez kansere yakalandı. Dil kanseri oldu, üstüne gırtlak kanseri oldu. Yayılmıştı artık ve kurtulacak durumda değildi. Elimizden geleni yaptık maddi manevi her türlü destek olduk fakat buraya kadarmış ömrü.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın