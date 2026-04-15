Ege Kökenli Yenidoğan Kızını İlk Kez Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2026 - 10:28

Zorlu bir kaybın ardından yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ege Kökenli, bu kez yüzleri gülümseten bir paylaşımla gündemde. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kızıyla verdiği ilk karelerle hem duygulandırdı hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.

Gözlerden uzak ama bir o kadar da güçlü bir ilişki yaşayan çift, bir süre sonra bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

Ancak bu mutluluk uzun sürmemiş, Kökenli acı bir haberle sarsıldığını açıklayarak bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Oyuncu, yaşadığı bu kaybı oldukça duygusal bir şekilde paylaşmış ve sürecin kendisi için ne kadar zor geçtiğini dile getirmişti.

Ege Kökenli, 2025 yılında hamileliğinin 22. haftasında, 'milyonda bir' ihtimal olarak nitelendirilen ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Erken doğum vakası olarak gerçekleşen bu acı olayda bebek, doğduktan sonra sadece 9 saat tutunabilmişti.

Zorlu günlerin ardından yeniden anne olma heyecanı yaşayan Ege Kökenli, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımla kızına kavuştuğunu duyurdu.

“Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için… Sonunda kızımız evimizde” notunu düşen oyuncu, duygularını takipçileriyle paylaşmıştı.

Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Kökenli, şimdi de kızıyla birlikte verdiği pozları ilk kez paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bahçede çekilen karelerde Kökenli’nin mutluluğu gözlerinden okunurken, anne-kızın iç ısıtan pozları beğeni topladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
