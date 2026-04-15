Sabri Sarıoğlu Hakkındaki Yasak Aşk, Şiddet ve Hastalık İddiaları Ortalığı Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2026 - 15:08

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu bu kez saha dışındaki iddialarla gündemin merkezine oturdu. Lara Aslan tarafından ortaya atılan aldatma, şiddet ve sağlık boyutuna uzanan çarpıcı açıklamalar magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, gözler Yağmur Sarıoğlu cephesine çevrildi. Taraflardan gelen sözler peş peşe gündeme düşerken, olay kısa sürede sosyal magazin manşetlerine yerleşti.

Bir dönem sahadaki performansıyla adından söz ettiren Sabri Sarıoğlu, şimdi ise hakkında ortaya atılan iddialarla konuşuluyor.

Eşi Yağmur Sarıoğlu ile evliliğiyle ilgili gündeme gelen aldatma iddiası sonrası gözler, Lara Aslan’ın açıklamalarına çevrildi.

Lara Aslan, eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Sabri Sarıoğlu hakkında yalnızca aldatma iddiasıyla sınırlı kalmayan, maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltti.

Aslan, yaptığı açıklamada, “Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın” sözleriyle sağlıkla ilgili ciddi bir iddiayı gündeme taşıdı.

Bununla da sınırlı kalmayan Aslan, “Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış” ifadelerini kullandı.

Lara Aslan, maddi olarak da zarar gördüğünü öne sürdü. “Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hala 30 bin dolardan fazla borcu var” sözleriyle dikkat çekti.

Ayrıca Sarıoğlu’nun iki taraf arasında farklı söylemler geliştirdiğini iddia ederek, “Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını ‘kötü hasta’ olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz” dedi.

Aslan, yalnızca kendisinin değil, Yağmur Sarıoğlu’nun da bu süreçten etkilendiğini savundu:

“İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol.”

Lara Aslan, açıklamasında Yağmur Sarıoğlu’nu suçlamadığını özellikle vurguladı:

'Ben Yağmur Hanım’ı kınamıyorum, kötülemiyorum. Süreç boyu Yağmur beni tehdit ediyor, boşanamıyor “nolur sabret” diye bana yalvarıp aynı durumun bir benzerini eşine “yalvarırım boşama beni” diye yapıyormuş. Aksine Yağmur Hanım’ı tebrik ediyorum; 25 yıl bu adama katlanmış. 4 yılda paramı yiyen, hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulayan bu adama dayandığı için kendisini kutluyorum. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Bu süreçte iki kadının da ne yaşadığını bilemezsiniz.'

Aslan kendisinin de suçlu olduğunu söyledi ve “Siz sanıyor musunuz ki ben suçsuz olduğumu iddia ediyorum. Ama ne olursa olsun onun da bir kızı var dedim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sarıoğlu’nun evliliğiyle ilgili kendisine farklı bilgiler verdiğini öne sürerek,

“Kendi karısından boşanamama nedeni olarak karısının kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini öne sürdü. Kadını kadına düşman ederek kendi uçkurunun peşine düşmüş” diyerek tepki gösterdi.

Ve açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Ben kendi çocuklarının ölüsü üstüne edilen yeminlere güvenerek hata ettiğim için özür diliyorum ama en büyük özrü kendi çocuklarına yapmalı ve tedavi olmalı.”

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
