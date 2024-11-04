Peru'da Sahadaki Futbolcunun Üstüne Yıldırım Düştü! Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

Peru'da Juventud Bellavista ile Familia Chocca takımları arasında oynanan karşılaşmada bir futbolcunun üstüne yıldırım düştü. Olay sonrası sahadaki futbolcular yere yığılırken, üzerine yıldırım düşen futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Peru'da Juventud Bellavista ile Familia Chocca karşılaşmasında bir futbolcuların üzerine yıldırım düşme anı kameralara yansıdı.
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Yıldırımın düştüğü futbolcu ve çevresindeki futbolcular yere yığıldı. Olay sonrası yıldırımın düştüğü futbolcu hayatını kaybederken, 7 futbolcu da yaralandı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇 (⚠️Dikkat görüntü rahatsız edici olabilir⚠️)
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