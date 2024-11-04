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Peru'da Sahadaki Futbolcunun Üstüne Yıldırım Düştü! Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

Peru'da Sahadaki Futbolcunun Üstüne Yıldırım Düştü! Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
04.11.2024 - 16:49

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Peru'da Juventud Bellavista ile Familia Chocca takımları arasında oynanan karşılaşmada bir futbolcunun üstüne yıldırım düştü. Olay sonrası sahadaki futbolcular yere yığılırken, üzerine yıldırım düşen futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. 

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Peru'da Juventud Bellavista ile Familia Chocca karşılaşmasında bir futbolcuların üzerine yıldırım düşme anı kameralara yansıdı.

Peru'da Juventud Bellavista ile Familia Chocca karşılaşmasında bir futbolcuların üzerine yıldırım düşme anı kameralara yansıdı.

Yıldırımın düştüğü futbolcu ve çevresindeki futbolcular yere yığıldı. Olay sonrası yıldırımın düştüğü futbolcu hayatını kaybederken, 7 futbolcu da yaralandı.

Yıldırımın düştüğü futbolcu ve çevresindeki futbolcular yere yığıldı. Olay sonrası yıldırımın düştüğü futbolcu hayatını kaybederken, 7 futbolcu da yaralandı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇 (⚠️Dikkat görüntü rahatsız edici olabilir⚠️)

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