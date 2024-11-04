Peru'da Sahadaki Futbolcunun Üstüne Yıldırım Düştü! Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

Peru'da Juventud Bellavista ile Familia Chocca takımları arasında oynanan karşılaşmada bir futbolcunun üstüne yıldırım düştü. Olay sonrası sahadaki futbolcular yere yığılırken, üzerine yıldırım düşen futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.