Pavyonda Direk Dansı Yaparak Doyasıya Eğlenen Dayıların Viral Olan Anları

Bir yerlerde yine tarlalar satılmış olabilir...
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Sosyal meydada paylaşılan görüntülerde, iki dayının bir pavyondaki direkte dans ettikleri anlar görülüyor.
Müziğin ritmine kendini kaptırıp doyasıya direk dansı yapan dayıların o anları ise viral oldu.
İşte o görüntüler: 👇
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Eskiden yaşlı olmanın bir ağırlığı asaleti vardı bize kalanlar direk dansı yapıyor
Memleket yanıyor dayılar direk dans yapıyor:)
Madem direk dansı yapacak enerjiniz var o zaman toplu taşımada da yapın dansınızı, gençleri darlamayın.
Otobüsün direklerini tutarken elleri titrer ama