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Pavyonda Direk Dansı Yaparak Doyasıya Eğlenen Dayıların Viral Olan Anları

Pavyonda Direk Dansı Yaparak Doyasıya Eğlenen Dayıların Viral Olan Anları

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 11:49

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Bir yerlerde yine tarlalar satılmış olabilir...

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Sosyal meydada paylaşılan görüntülerde, iki dayının bir pavyondaki direkte dans ettikleri anlar görülüyor.

Sosyal meydada paylaşılan görüntülerde, iki dayının bir pavyondaki direkte dans ettikleri anlar görülüyor.

Müziğin ritmine kendini kaptırıp doyasıya direk dansı yapan dayıların o anları ise viral oldu.

Müziğin ritmine kendini kaptırıp doyasıya direk dansı yapan dayıların o anları ise viral oldu.

İşte o görüntüler: 👇

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Eskiden yaşlı olmanın bir ağırlığı asaleti vardı bize kalanlar direk dansı yapıyor

game host

Memleket yanıyor dayılar direk dans yapıyor:)

Cengizhan Topraksoy

Madem direk dansı yapacak enerjiniz var o zaman toplu taşımada da yapın dansınızı, gençleri darlamayın.

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Otobüsün direklerini tutarken elleri titrer ama