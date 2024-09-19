Nevşehir'de Evini Yarasa Basan Vatandaşın İmdadına İtfaiye Ekipleri Yetişti

Nevşehir'de bir vatandaşın evi henüz bilinmeyen bir nedenle yarasalar tarafından istila edildi. Vatandaşın talebi üzerine gelen itfaiye ekipleri, oda içerisinde uçuşan yarasaları yakalamaya çalıştı.
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Nevşehir'de bir vatandaşın evi yarasalar tarafından istila edildi. Oda içerisinde uçuşan onlarca yarasayı yakalayamayan vatandaş, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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Eve gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucunda yakaladıkları yarasaları evden çıkardı. İtfaiye erlerinin yarasa yakalama çalışmaları kameralara yansıdı.
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