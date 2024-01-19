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Neden 'Kibrit Çöpü' veya 'Kulak Çöpü' Dediğimizi Hiç Merak Ettiniz mi?

Neden 'Kibrit Çöpü' veya 'Kulak Çöpü' Dediğimizi Hiç Merak Ettiniz mi?

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 09:07

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Günlük hayatta hepimizin kullandığı 'kulak çöpü' veya 'kibrit çöpü' isimlerinin neden bu şekilde söylendiğini çok az insan merak etmiştir.

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'Etimoloji' isimli Instagram hesabı ise neden kulak çöpü veya kibrit çöpü dendiğini araştırdı.

'Etimoloji' isimli Instagram hesabı ise neden kulak çöpü veya kibrit çöpü dendiğini araştırdı.

Türkçede 2 tane çöp kelimesi var. Biri evlerimizdeki atık olan çöp. Diğeri ise Farsçadan dilimize geçen çūbe kelimesi. Çubuk anlamı olan çūbe, Türkçeye çöp olarak geçmiş.

Türkçede 2 tane çöp kelimesi var. Biri evlerimizdeki atık olan çöp. Diğeri ise Farsçadan dilimize geçen çūbe kelimesi. Çubuk anlamı olan çūbe, Türkçeye çöp olarak geçmiş.

'Çâr-çûbe' de dilimize 'çerçeve' olarak geçmiş. Çâr-çûbe'nin anlamı ise '4 adet çubuk' demekmiş.

Etimoloji'nin bizlerin ufkunu iki katına çıkmasını sağlayan o videosu: 👇

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