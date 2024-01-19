Neden 'Kibrit Çöpü' veya 'Kulak Çöpü' Dediğimizi Hiç Merak Ettiniz mi?

Günlük hayatta hepimizin kullandığı 'kulak çöpü' veya 'kibrit çöpü' isimlerinin neden bu şekilde söylendiğini çok az insan merak etmiştir.
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'Etimoloji' isimli Instagram hesabı ise neden kulak çöpü veya kibrit çöpü dendiğini araştırdı.
Türkçede 2 tane çöp kelimesi var. Biri evlerimizdeki atık olan çöp. Diğeri ise Farsçadan dilimize geçen çūbe kelimesi. Çubuk anlamı olan çūbe, Türkçeye çöp olarak geçmiş.
Etimoloji'nin bizlerin ufkunu iki katına çıkmasını sağlayan o videosu: 👇
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