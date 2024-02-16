Ne Olduğunu Anlamak İçin Dakikalarca Ekrana Kilitleyen Video Beyin Yaktı

Sosyal medya platformları, zaman zaman ne olup bittiğini çözmek için saatlerimizi harcadığımız, adeta bir fırtına etkisi yaratan videoların ve fotoğrafların hızla yayılmasına sahne oluyor. Bu videolar, viral hale gelerek, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izleniyor, paylaşılıyor ve hakkında konuşuluyor.
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Belirli bir dönemin sosyal medya gündemini belirleyen ve kısa sürede popüler olan bu videolara bir yenisi daha eklendi.
Ne olduğunu anlamak için saiyeler harcatan o video yine kısa sürede birçok kişiye ulaştı.
İşte o video;
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