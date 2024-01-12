Müziğin Ritmine Kapılarak Dans Eden Otizmli Çocuğun Muhteşem Anları

'@reelmomma' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan annenin Chase isimli 7 yaşındaki otizmli oğlunun dans ettiği muhteşem anları paylaştığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Anne tarafından 2022 yılında TikTok'ta paylaşılan görüntülerde, müziğin ritmine kendini kaptıran Chase'in doyasıya dans ederken görülüyor.
Kulağında kulaklıkla evin mutfağında muhteşem bir şekilde dans eden 7 yaşındaki otizmli çocuğun o görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İşte o muhteşem görüntüler: 👇
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