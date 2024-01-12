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Müziğin Ritmine Kapılarak Dans Eden Otizmli Çocuğun Muhteşem Anları

Müziğin Ritmine Kapılarak Dans Eden Otizmli Çocuğun Muhteşem Anları

Arya
Arya - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 10:30

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'@reelmomma' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan annenin Chase isimli 7 yaşındaki otizmli oğlunun dans ettiği muhteşem anları paylaştığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Anne tarafından 2022 yılında TikTok'ta paylaşılan görüntülerde, müziğin ritmine kendini kaptıran Chase'in doyasıya dans ederken görülüyor.

Anne tarafından 2022 yılında TikTok'ta paylaşılan görüntülerde, müziğin ritmine kendini kaptıran Chase'in doyasıya dans ederken görülüyor.

Kulağında kulaklıkla evin mutfağında muhteşem bir şekilde dans eden 7 yaşındaki otizmli çocuğun o görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kulağında kulaklıkla evin mutfağında muhteşem bir şekilde dans eden 7 yaşındaki otizmli çocuğun o görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte o muhteşem görüntüler: 👇

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