Mustafa Sarıgül: "Affet Türkiyem Derken Dilan Polat’ı Kastetmedim"

Gündemden düşmeyen Mustafa Sarıgül bu defa Dilan Polat'ın tahliye edilmesine verdiği tepki ile gündeme tekrar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylardan beri cezaevlerini dolaştığını söyleyen Sarıgül, Dilan Polat'ın tahliye edilmesine üzgün olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X hesabından video yayınlayan Mustafa Sarıgül, "Affet Türkiyem" diyerek cezaevlerini gezdiğini fakat sadece Dilan Polat'ı kastetmediğini defalarca kez vurguladı.
Videonun tamamı için:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın