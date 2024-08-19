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Mustafa Sarıgül: "Affet Türkiyem Derken Dilan Polat’ı Kastetmedim"

Mustafa Sarıgül: "Affet Türkiyem Derken Dilan Polat’ı Kastetmedim"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 22:18

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Gündemden düşmeyen Mustafa Sarıgül bu defa Dilan Polat'ın tahliye edilmesine verdiği tepki ile gündeme tekrar geldi.

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Aylardan beri cezaevlerini dolaştığını söyleyen Sarıgül, Dilan Polat'ın tahliye edilmesine üzgün olduğunu belirtti.

Aylardan beri cezaevlerini dolaştığını söyleyen Sarıgül, Dilan Polat'ın tahliye edilmesine üzgün olduğunu belirtti.

Detaylar için:

X hesabından video yayınlayan Mustafa Sarıgül, "Affet Türkiyem" diyerek cezaevlerini gezdiğini fakat sadece Dilan Polat'ı kastetmediğini defalarca kez vurguladı.

X hesabından video yayınlayan Mustafa Sarıgül, "Affet Türkiyem" diyerek cezaevlerini gezdiğini fakat sadece Dilan Polat'ı kastetmediğini defalarca kez vurguladı.

Videonun tamamı için:

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