Dilan Polat Kararı Adil mi? Sokak Röportajında Konuşan Dilruba ile Can Atalay Tutuklu, Dilan Polat Serbest!
Dilan Polat Kararı Adil mi? Sokak Röportajında Konuşan Dilruba ile Can Atalay Tutuklu, Dilan Polat Serbest!
Kara para aklama suçlamasıyla Kasım ayından bu yana cezaevinde olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Dilan Polat’ın serbest kalmasından sonra sosyal medyada tartışılan konu ise şu oldu:
Gezi Parkı davasından yargılanan, vekilliği düşürülen Can Atalay ile sokak röportajında düşündüklerini söyleyen Dilruba cezaevinde tutuklu ancak vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamaları olan Dilan Polat serbest.
Sizce bu karar adil mi?
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Can Atalay ve Dilruba tutukluyken Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbset kalması adil mi?
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