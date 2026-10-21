Onedio Okurları Oyladı: En Toksik Dizi Çiftini Seçtik!
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Yerli dizilerde bazı çiftler aşklarından çok bitmeyen kavgaları, kıskançlık krizleri ve ihanetleriyle hafızalara kazındı. Aşk-ı Memnu'dan Yaprak Dökümü'ne, Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti'ne uzanan listede yerli dizilerin en toksik çiftini belirlemek için düzenlediğimiz anket sonuçlandı!
Ankette zirve yarışı son ana kadar kıyasıya geçti. Peki, okurlara göre en toksik dizi çifti hangisi oldu?
İşte anketin sonuçları!
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Yerli dizilerin en toksik çifti Kızılcık Şerbeti'nin Doğa ve Fatih'i oldu!
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Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan çifti Bihter ve Behlül, listenin 2. sırasında.
Yaprak Dökümü'nün ihanetle sarsılan çifti Oğuz ve Leyla %17 oy alarak 3. sırada!
4. sırada Yalı Çapkını'nın Ferit ve Seyran'ı var! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı çift %15 oy aldı.
5. sırada ise yine Yaprak Dökümü'nden Ferhunde ve Şevket var!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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