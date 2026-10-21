article/comments
article/share
Haberler
TV
Onedio Okurları Oyladı: En Toksik Dizi Çiftini Seçtik!

Onedio Okurları Oyladı: En Toksik Dizi Çiftini Seçtik!

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 12:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yerli dizilerde bazı çiftler aşklarından çok bitmeyen kavgaları, kıskançlık krizleri ve ihanetleriyle hafızalara kazındı. Aşk-ı Memnu'dan Yaprak Dökümü'ne, Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti'ne uzanan listede yerli dizilerin en toksik çiftini belirlemek için düzenlediğimiz anket sonuçlandı!

Ankette zirve yarışı son ana kadar kıyasıya geçti. Peki, okurlara göre en toksik dizi çifti hangisi oldu?

İşte anketin sonuçları!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yerli dizilerin en toksik çifti Kızılcık Şerbeti'nin Doğa ve Fatih'i oldu!

Yerli dizilerin en toksik çifti Kızılcık Şerbeti'nin Doğa ve Fatih'i oldu!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Doğa ile Fatih, okurlardan %21 oy alarak zirvede yer aldı. Ayrılıp barışmayı bir türlü bırakamayan çift, ikinci sıradaki rakibini yalnızca 13 oy farkla geride bıraktı!

Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan çifti Bihter ve Behlül, listenin 2. sırasında.

Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan çifti Bihter ve Behlül, listenin 2. sırasında.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Bihter ile Behlül'ün yasak aşkı %20 oy aldı.

Yaprak Dökümü'nün ihanetle sarsılan çifti Oğuz ve Leyla %17 oy alarak 3. sırada!

Yaprak Dökümü'nün ihanetle sarsılan çifti Oğuz ve Leyla %17 oy alarak 3. sırada!

Tolga Karel ve Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Oğuz ile Leyla, ilk 3'e girmeyi başardı.

4. sırada Yalı Çapkını'nın Ferit ve Seyran'ı var! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı çift %15 oy aldı.

4. sırada Yalı Çapkını'nın Ferit ve Seyran'ı var! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı çift %15 oy aldı.

5. sırada ise yine Yaprak Dökümü'nden Ferhunde ve Şevket var!

5. sırada ise yine Yaprak Dökümü'nden Ferhunde ve Şevket var!

Deniz Çakır'ın hayat verdiği Ferhunde ile Şevket %9 oy aldı. Böylece Yaprak Dökümü, ilk 5'e iki çiftle giren tek dizi oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın