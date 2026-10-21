Onedio Okurları Oyladı: En Toksik Dizi Çiftini Seçtik!

Yerli dizilerde bazı çiftler aşklarından çok bitmeyen kavgaları, kıskançlık krizleri ve ihanetleriyle hafızalara kazındı. Aşk-ı Memnu'dan Yaprak Dökümü'ne, Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti'ne uzanan listede yerli dizilerin en toksik çiftini belirlemek için düzenlediğimiz anket sonuçlandı!

Ankette zirve yarışı son ana kadar kıyasıya geçti. Peki, okurlara göre en toksik dizi çifti hangisi oldu?

İşte anketin sonuçları!