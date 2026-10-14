En Toksik Dizi Çiftini Seçiyoruz!
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Yerli dizilerde bazı çiftler aşklarından çok bitmeyen kavgalarıyla hafızalara kazındı. Aşk-ı Memnu’da Bihter ile Behlül’ün yasak aşkından Yaprak Dökümü’nde ihanetle sarsılan Oğuz ile Leyla’ya, Kızılcık Şerbeti’nde ayrılıp barışmayı bırakamayan Doğa ile Fatih’ten Yeraltı’nda Haydar Ali ile Ceylan’ın tehlikeli yakınlaşmasına kadar ekranlarda nice fırtına koptu. Tutkuyla kıskançlığın iç içe geçtiği bu ilişkiler, izleyicileri her bölüm ikiye böldü.
Peki sence yerli dizilerin en toksik çifti hangisi? Oyunu ver!
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Sence en toksik dizi çifti hangisi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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