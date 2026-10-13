Bu Test Senin Ekolojik Yaşını Söylüyor!

Doğayla ilişkin daha yolun başında ama bu kötü bir şey değil; en azından öğrenecek çok şeyin var! 😅 Günlük hayatın hızlı akarken alışveriş, ulaşım ve enerji kullanımı konusunda çevre etkisini pek düşünmüyor olabilirsin. Bez çanta kullanmak, yiyecekleri çöpe atmamak ya da kısa mesafelerde yürümek gibi küçük adımlarla başlayabilirsin. İklim uyumu ve iklim finansmanı gibi kavramlar sana biraz uzak görünse de aslında yaşadığımız şehirlerin geleceğini doğrudan etkiliyor. Merak etmeye başladığın anda ekolojik yaşın da hızla büyüyecek!