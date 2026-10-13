Bu Test Senin Ekolojik Yaşını Söylüyor!
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Gerçek yaşın belli olabilir ama konu çevre olduğunda kaç yaşında davrandığın biraz tartışılır. 😅 Alışveriş alışkanlıklarından ulaşım tercihlerine, iklim uyum yatırımlarından haberdar olup olmadığına kadar birçok detay ekolojik yaşını etkiliyor. Bakalım sen doğayla yeni yeni tanışanlardan mısın, yoksa iklim meselelerinde ortamın bilgesi mi? Hazırsan başlayalım! 👇🏻
Küçük not: Bu test eğlence ve farkındalık amacıyla hazırlanmıştır; bilimsel bir ölçüm değildir.
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1. İlk sorumuzla başlıyoruz! Markete giderken poşet meselesini genellikle nasıl çözüyorsun?
2. Evde enerji tasarrufu konusunda kendine kaç puan verirsin? Puanla bakalım!
3. İtiraf zamanı geldi bile! Duşta geçirdiğin süreyi düşününce hangisi sana daha yakın?
4. Söyle bakalım, iklim kriziyle mücadelede sorumluluk kimde olmalı?
5. “Ben tek başıma neyi değiştirebilirim ki?” diyerek çevre dostu alışkanlıklardan vazgeçtiğin olur mu?
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6. Kısa mesafeli bir yere gitmen gerekiyor. Ne yaparsın?
7. Evde yiyeceklerin çöpe gitmesini önlemek için ne yapıyorsun?
8. Son olarak, ihtiyacın olmadığı hâlde sırf indirimde diye alışveriş yaptığın olur mu?
Ekolojik yaşın henüz çok küçük!
Ekolojik yaşın çok genç!
Ekolojik yaşın gayet olgun!
Ekolojik olarak ortamın bilgesi sensin!
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