article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Test Senin Ekolojik Yaşını Söylüyor!

Bu Test Senin Ekolojik Yaşını Söylüyor!

onedio.mimi - Onedio Editörü
13.10.2026 - 22:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gerçek yaşın belli olabilir ama konu çevre olduğunda kaç yaşında davrandığın biraz tartışılır. 😅 Alışveriş alışkanlıklarından ulaşım tercihlerine, iklim uyum yatırımlarından haberdar olup olmadığına kadar birçok detay ekolojik yaşını etkiliyor. Bakalım sen doğayla yeni yeni tanışanlardan mısın, yoksa iklim meselelerinde ortamın bilgesi mi? Hazırsan başlayalım! 👇🏻

Küçük not: Bu test eğlence ve farkındalık amacıyla hazırlanmıştır; bilimsel bir ölçüm değildir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başlıyoruz! Markete giderken poşet meselesini genellikle nasıl çözüyorsun?

2. Evde enerji tasarrufu konusunda kendine kaç puan verirsin? Puanla bakalım!

3. İtiraf zamanı geldi bile! Duşta geçirdiğin süreyi düşününce hangisi sana daha yakın?

4. Söyle bakalım, iklim kriziyle mücadelede sorumluluk kimde olmalı?

4. Söyle bakalım, iklim kriziyle mücadelede sorumluluk kimde olmalı?

5. “Ben tek başıma neyi değiştirebilirim ki?” diyerek çevre dostu alışkanlıklardan vazgeçtiğin olur mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kısa mesafeli bir yere gitmen gerekiyor. Ne yaparsın?

7. Evde yiyeceklerin çöpe gitmesini önlemek için ne yapıyorsun?

8. Son olarak, ihtiyacın olmadığı hâlde sırf indirimde diye alışveriş yaptığın olur mu?

Ekolojik yaşın henüz çok küçük!

Doğayla ilişkin daha yolun başında ama bu kötü bir şey değil; en azından öğrenecek çok şeyin var! 😅 Günlük hayatın hızlı akarken alışveriş, ulaşım ve enerji kullanımı konusunda çevre etkisini pek düşünmüyor olabilirsin. Bez çanta kullanmak, yiyecekleri çöpe atmamak ya da kısa mesafelerde yürümek gibi küçük adımlarla başlayabilirsin. İklim uyumu ve iklim finansmanı gibi kavramlar sana biraz uzak görünse de aslında yaşadığımız şehirlerin geleceğini doğrudan etkiliyor. Merak etmeye başladığın anda ekolojik yaşın da hızla büyüyecek!

Ekolojik yaşın çok genç!

Çevre konusunda iyi niyetlisin ve bazı alışkanlıkların oldukça güzel. Yine de bazen rahatına düşüyor, bazen de “Bir kereden bir şey olmaz” diyebiliyorsun. 😅 İklim krizinin yalnızca geri dönüşümden ibaret olmadığını yavaş yavaş fark etmeye başlamışsın. Şehirlerin sıcaklık, sel ve kuraklık gibi etkilere hazırlanması için yapılan uyum yatırımlarını takip etmek farkındalığını daha da güçlendirebilir. Biraz daha araştırmayla ekolojik olarak hızla olgunlaşabilirsin!

Ekolojik yaşın gayet olgun!

Sen çevre meselesine yalnızca bez çanta ve geri dönüşüm tarafından bakmıyorsun. İklim uyum yatırımlarının şehirleri ve tarımı aşırı hava olaylarına hazırladığını, gelişmekte olan ülkelerin de bu dönüşüm için finansmana ihtiyaç duyduğunu biliyorsun. Günlük hayatında kusursuz değilsin ama seçimlerinin etkisini düşünüyorsun. Üstelik bütün sorumluluğu bireylere yüklemek yerine şirketlerin ve kamu politikalarının rolünü de görüyorsun. Kısacası senin ekolojik yaşın gençlik heyecanını kaybetmeden olgunlaşmış!

Ekolojik olarak ortamın bilgesi sensin!

Sen çevre konusunda yalnızca ne yapacağını değil, neden yapman gerektiğini de biliyorsun. Dayanıklı şehirlerin, temiz enerjinin ve gelişmekte olan ülkelere sağlanan iklim finansmanının büyük dönüşümün parçaları olduğunu gayet iyi anlamışsın. Günlük alışkanlıklarında doğayı gözetirken gerçek değişimin güçlü politikalar ve adil yatırımlarla geleceğinin de farkındasın. Yine de çevrendekilere parmak sallamak yerine bilgini paylaşarak ilham vermeyi seçiyorsun. Ekolojik yaşın epey ileride ama enerjin hâlâ genç!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
onedio.mimi
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın