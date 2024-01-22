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Murat Kurum'dan Kanal İstanbul Açıklaması: 'Milletimizin Bizden Beklemediği İşlerle Uğraşmayacağız'

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul Açıklaması: 'Milletimizin Bizden Beklemediği İşlerle Uğraşmayacağız'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 17:55

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AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Mega projelerden biri Kanal İstanbul mu?' sorusuna yanıt verdiği anlarla gündem oldu.

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İstanbul'da beklenen depreme ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında Kurum, şunları kaydetti:

İstanbul'da beklenen depreme ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında Kurum, şunları kaydetti:

'Aylardır bilim insanlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaları İstanbullu hemşehrilerimizle perşembe günü saat 11.00'de büyük bir coşkuyla büyük bir heyecanla büyük bir katılımla bilim insanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın, derneklerimizin katılımıyla tüm İstanbullularla paylaşıyor olacağız. Ardından üç lansmanımız daha olacak. Hem deprem dönüşümüyle alakalı, hem trafik çilesini ortadan kaldıracak çözümlerimizle alakalı, hem de İstanbul'un yeşilini arttıracak, mavisini koruyacak ve paylaşan İstanbul'u sosyalleşen, mutlu olan İstanbul'u anlatacak projelerimizi de detaylı bir şekilde diğer lansmanlarımızda anlatıyor olacağız.'

Gündemlerinin her zaman İstanbul olacağını, 25 Ocak itibarıyla tanıtımlarını başlatacaklarını söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

Gündemlerinin her zaman İstanbul olacağını, 25 Ocak itibarıyla tanıtımlarını başlatacaklarını söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

'Birçok mega projemiz olacak. Birçok burada İstanbullunun sorunlarını ortadan kaldıracak irade olacak. Ama bu iradeyi atarken çok yönlü bir irade ortaya koymuş olacağız. Bu irade bir sistem dahilinde atılıyor olacak. Bir projeyi gerçekleştirirken her yönüyle, sosyal boyutuyla, idari boyutuyla, oradaki ekonomik boyutuyla ve insani boyutuyla değerlendiriyor olacağız. Yani burada iş yapmak çile haline gelmeyecek. İstanbullular kendilerini endişe içerisinde hissetmeyecek. Risksiz, endişesiz, problemsiz ve eşsiz bir İstanbul'u bu projelerin her safhasında görecekler. O yüzden burada hem yönetim anlayışıyla hem iyi iş yapma anlayışıyla aslında bir sistemi ortaya koyuyor olacağız. Sadece bir proje olarak, bir eser olarak bakmayacağız. Bu manada da açıklayacağımız asıl olan projeler değil sistem. Buradaki sistemi anlatıyor olacağız. Ve projelerimizle birlikte de sistemle bakış açımızı, İstanbul'a bakış açımızı tüm İstanbullularımızla paylaşıyor olacağız.'

Bir basın mensubunun "Mega projelerden biri de Kanal İstanbul mu?" sorusuna Kurum, "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak" yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun "Mega projelerden biri de Kanal İstanbul mu?" sorusuna Kurum, "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak" yanıtını verdi.

İşte o anlar: 👇

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