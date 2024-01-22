Murat Kurum'dan Kanal İstanbul Açıklaması: 'Milletimizin Bizden Beklemediği İşlerle Uğraşmayacağız'

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Mega projelerden biri Kanal İstanbul mu?' sorusuna yanıt verdiği anlarla gündem oldu.
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İstanbul'da beklenen depreme ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında Kurum, şunları kaydetti:
Gündemlerinin her zaman İstanbul olacağını, 25 Ocak itibarıyla tanıtımlarını başlatacaklarını söyleyen Kurum, şöyle devam etti:
Bir basın mensubunun "Mega projelerden biri de Kanal İstanbul mu?" sorusuna Kurum, "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak" yanıtını verdi.
İşte o anlar: 👇
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