Murat Kurum'dan Kanal İstanbul Açıklaması: 'Milletimizin Bizden Beklemediği İşlerle Uğraşmayacağız'

'Birçok mega projemiz olacak. Birçok burada İstanbullunun sorunlarını ortadan kaldıracak irade olacak. Ama bu iradeyi atarken çok yönlü bir irade ortaya koymuş olacağız. Bu irade bir sistem dahilinde atılıyor olacak. Bir projeyi gerçekleştirirken her yönüyle, sosyal boyutuyla, idari boyutuyla, oradaki ekonomik boyutuyla ve insani boyutuyla değerlendiriyor olacağız. Yani burada iş yapmak çile haline gelmeyecek. İstanbullular kendilerini endişe içerisinde hissetmeyecek. Risksiz, endişesiz, problemsiz ve eşsiz bir İstanbul'u bu projelerin her safhasında görecekler. O yüzden burada hem yönetim anlayışıyla hem iyi iş yapma anlayışıyla aslında bir sistemi ortaya koyuyor olacağız. Sadece bir proje olarak, bir eser olarak bakmayacağız. Bu manada da açıklayacağımız asıl olan projeler değil sistem. Buradaki sistemi anlatıyor olacağız. Ve projelerimizle birlikte de sistemle bakış açımızı, İstanbul'a bakış açımızı tüm İstanbullularımızla paylaşıyor olacağız.'