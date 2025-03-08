Müge Anlı'daki Beyin Yakan Olaydan Kızılcık Şerbeti Mantık Hatalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Beyin Yakan Olaydan Kızılcık Şerbeti Mantık Hatalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 3 sezondur milyonlar tarafından izlenen Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti, ilk yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor.
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2. Konya'ya taşınan Beyza yeni evini takipçileri için videoya da aldı. İşte merak edenler için Beyza'nın yeni evi...
3. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay işlendi.
4. Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Fatih Gühan, dizide imam İlhami karakteriyle hepimizin sevgisini kazandı.
5. 2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, Türk televizyonlarına damga vuran işlerden biri.
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6. Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, son dönemde reytinglerde ciddi bir düşüş yaşadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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