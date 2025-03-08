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Müge Anlı'daki Beyin Yakan Olaydan Kızılcık Şerbeti Mantık Hatalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı'daki Beyin Yakan Olaydan Kızılcık Şerbeti Mantık Hatalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.03.2025 - 00:40

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

8 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. 3 sezondur milyonlar tarafından izlenen Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti, ilk yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor.

1. 3 sezondur milyonlar tarafından izlenen Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti, ilk yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor.

Karakterlerle bağ kurduk hatta ailemizden biri gibi oldular. Ne zaman ekrana gelse maaile televizyon karşısına geçiyoruz. Fakat insan en çok sevdiğini eleştirirmiş. Bu kadar sıkı takip ettiğimiz dizide bazı mantık hataları fark ettik. Örneğin sezonlar geçse de Apo'dan nefret ediyoruz ama başta çok üzüldüğümüz Doğa bu aralar izleyiciyi gıcık etme ustası. Sizce bunun nedeni senaryodaki bazı unutulan detaylar olabilir mi?

Eğer bilmiyorsanız sıkı durun. Birazdan zaman zaman senaryo hatalarıyla da izleyicinin radarına takılan dizi ile ilgili atlanan bazı noktaları söyleyeceğiz. 

Peki, gözümüzden kaçmayan bu detaylar neler? Senaristlerin unuttuğu, mantık hatası olduğu düşünülen sahneleri tek tek mercek altına alıyoruz. Bakalım siz bunları fark ettiniz mi?

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2. Konya'ya taşınan Beyza yeni evini takipçileri için videoya da aldı. İşte merak edenler için Beyza'nın yeni evi...

2. Konya'ya taşınan Beyza yeni evini takipçileri için videoya da aldı. İşte merak edenler için Beyza'nın yeni evi...

2024 sezonunda MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Beyza Huri Aydın, yarışmada geçirdiği elim kaza ile hafızalarımızda kaldı. Yarışmada yüzüne sıçrayan kaynar yağ ile feci bir kaza atlatan Beyza, bir süre yarışmadan uzak kalmıştı. Neyse ki geri döndü ve tedavi sürecini olumlu atlattı. MasterChef yarışması bittikten sonra da, normalde Fransa'da yaşayan 23 yaşındaki genç aşçı, Türkiye'ye taşınma kararı aldığını duyurdu. Yeni adresi ise Konya oldu. MasterChef Beyza, yarışma bitmiş olmasına rağmen Instagram paylaşımlarıyla sevenlerinin ilgisini topluyor.

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3. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay işlendi.

3. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay işlendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Sungur, 26 Şubat Çarşamba sabahı evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Sungur için endişelenen eşi ve kızı, soluğu Müge Anlı'da aldılar. Öğrendikleri karşısında ise şoke oldular. Nesrin Sungur, TikTok'tan tanıştığı bir adama kaçmıştı.

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4. Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Fatih Gühan, dizide imam İlhami karakteriyle hepimizin sevgisini kazandı.

4. Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Fatih Gühan, dizide imam İlhami karakteriyle hepimizin sevgisini kazandı.

Nursema ve Firaz ilişkisinde etkili rol oynayan İlhami'nin hikâyesinin ne yönde ilerleyeceği merak konusu olurken Gühan, Show TV'nin YouTube kanalına konuk oldu. Diziye dahil olma sürecini anlatan Gühan, audition çekimi için camiden takke istemek durumunda kalmış.

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5. 2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, Türk televizyonlarına damga vuran işlerden biri.

5. 2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, Türk televizyonlarına damga vuran işlerden biri.

Sevilen komedi dizisinin final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala zevkle izleniyor. Dizide rol almış oyuncuların yıllar içindeki değişimleri sık sık gündeme gelirken Sinan'ın karısı Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar'ı mercek altına aldık. Sevilen oyuncunun sosyal medya paylaşımları 'Hiç değişmemiş' dedirtti.

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6. Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, son dönemde reytinglerde ciddi bir düşüş yaşadı.

6. Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, son dönemde reytinglerde ciddi bir düşüş yaşadı.

Cuma akşamlarının tartışmasız galibi olan dizi, birinciliği kendi elleriyle Kızılcık Şerbeti'ne teslim etti. Yalı Çapkını'nın düşüşü öyle bir hal aldı ki son bölüm reytinglerinde ilk 20'ye zar zor girer oldu.

Peki, bu düşüşün sebepleri neler? İşte dizinin reyting kaybının arkasındaki olası nedenler:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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