Motosiklet Kullanırken Gasp Edildiğini Kaydeden Kişinin Görüntüleri Kurgu Çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir Instagram kullanıcısı motosikletiyle hareket ederken yaşadıklarını paylaşmış, olay pek çok benzer olayların yaşandığı ülkemizde yine bu olaylardan biri olduğu düşünülerek gündem olmuştu. Videonun sahibi o olayın kurgu olduğunu öncesi ve sonrası videolarıyla paylaştı.