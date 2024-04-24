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Motosiklet Kullanırken Gasp Edildiğini Kaydeden Kişinin Görüntüleri Kurgu Çıktı

Motosiklet Kullanırken Gasp Edildiğini Kaydeden Kişinin Görüntüleri Kurgu Çıktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.04.2024 - 14:27

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Geçtiğimiz günlerde bir Instagram kullanıcısı motosikletiyle hareket ederken yaşadıklarını paylaşmış, olay pek çok benzer olayların yaşandığı ülkemizde yine bu olaylardan biri olduğu düşünülerek gündem olmuştu. Videonun sahibi o olayın kurgu olduğunu öncesi ve sonrası videolarıyla paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Burkimotovlog isimli kullanıcının olay yaratan paylaşımı şöyleydi 👇

Aynı kullanıcı olayın öncesi ve sonrasını da paylaştı 👇

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