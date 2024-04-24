Yaprak Sararken Bulduğu Basit ama Etkili Yöntemle 3024 Yılından Gelen Kadın

ciciliorguler isimli TikTok kullanıcısı pek çoğumuzun sevdiği ancak hazırlamaya üşendiği yaprak sarma hazırlarken keşfettiği taktiği paylaştı. Makine veya herhangi bir aparat olmadan kullandığı basit ama etkili yöntem TikTok'un keşfet kısmında üst sıralara çıktı.