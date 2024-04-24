Yaprak Sararken Bulduğu Basit ama Etkili Yöntemle 3024 Yılından Gelen Kadın

ciciliorguler isimli TikTok kullanıcısı pek çoğumuzun sevdiği ancak hazırlamaya üşendiği yaprak sarma hazırlarken keşfettiği taktiği paylaştı. Makine veya herhangi bir aparat olmadan kullandığı basit ama etkili yöntem TikTok'un keşfet kısmında üst sıralara çıktı.
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Hazırlaması saniyeler, yapması saatler alıyor... Yaprak sarma şüphesiz mutfağımızın en özel yemeklerinden ama yapımı oldukça zahmetli.
İşte o teknik 👇
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Geleneksel yöntem daha basit bunla mı uğraşcam 😄
Dün sardım daha 🤣kim o poşeti silecek ikide bir de😁 bu sarma öyle bir yiyecek ki zahmetli mi zahmetli ama sofraya koy adeta çerez muamelesi görüyor, antrikot... Devamını Gör
güzel sararım öyle kalem gibi olmasa da acısını bol tutarım..lahanayı limonla yaprağı sarımsaklı yoğurtla gömerim.. hiç bereketi olmaz 3 kişi 1 tencere 1 akşam!
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