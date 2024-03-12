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Mösyö Taha Harry Potter Hayranlarına 'Takıntılı' Diyen Miriam Margolyes'e Tepki Gösterdi: "Git Örgü Ör Teyze"

Mösyö Taha Harry Potter Hayranlarına 'Takıntılı' Diyen Miriam Margolyes'e Tepki Gösterdi: "Git Örgü Ör Teyze"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 23:28 Son Güncelleme: 12.03.2024 - 23:29

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Harry Potter yalnızca bir kitap ya da film serisi değil. Bu eşsiz dünya, her yaştan insanı etkisi altına alıyor ve onları hayal güçlerinin sınırlarını zorlamaya teşvik ediyor. Birçok insan kendisini bu büyülü dünyanın bir parçasıymış gibi hissediyor. Yıllar geçse de birçok kişinin Harry Potter hayranlığı ilk günkü gibi devam ediyor.

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Seride Bitki Bilim Profesörü Madam Sprout karakterine hayat veren Miriam Margolyes'in Harry Potter hayranları hakkında yaptığı açıklama gündem oldu.

Seride Bitki Bilim Profesörü Madam Sprout karakterine hayat veren Miriam Margolyes'in Harry Potter hayranları hakkında yaptığı açıklama gündem oldu.

Serinin çocuklar için olduğunu söyleyen Margolyes, Harry Potter hayranları için endişeleniyorum. Çünkü şimdiye kadar bunu çoktan aşmış olmaları gerekirdi. Biliyorsunuz, 25 yıl önceydi ve çocuklar içindi. Bence o seri çocuklar için. Ama buna saplanıp kalıyorlar.İnsanlar bana, ‘Harry Potter temalı bir düğün yapıyoruz,’ diyorlar. Tanrım, ilk eğlenceli geceleri nasıl olacak diye düşünüyorum. Aklım hayalim almıyor.” dedi.

Bunun üzerine Harry Potter hayranlığıyla bilinen Mösyö Taha da birkaç şey söyledi elbette.

Bunun üzerine Harry Potter hayranlığıyla bilinen Mösyö Taha da birkaç şey söyledi elbette.

Seride canlandırdığı karakter ile yıllardır, ünlülerin kutlama mesajları göndererek para kazandığı uygulamadan yer almasına gönderme yaparak "Abla sana da sorarlar o zaman, 2 dakika göründüğün filmle ilgili 20 dolara Cameo'da 'Profesör Sprout' size selam söylüyor' videoları çekmeyecektin o zaman. Sen sal artık be." dedi.

Seride canlandırdığı karakter ile yıllardır, ünlülerin kutlama mesajları göndererek para kazandığı uygulamadan yer almasına gönderme yaparak "Abla sana da sorarlar o zaman, 2 dakika göründüğün filmle ilgili 20 dolara Cameo'da 'Profesör Sprout' size selam söylüyor' videoları çekmeyecektin o zaman. Sen sal artık be." dedi.

İşte o video;

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