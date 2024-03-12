Mösyö Taha Harry Potter Hayranlarına 'Takıntılı' Diyen Miriam Margolyes'e Tepki Gösterdi: "Git Örgü Ör Teyze"

Harry Potter yalnızca bir kitap ya da film serisi değil. Bu eşsiz dünya, her yaştan insanı etkisi altına alıyor ve onları hayal güçlerinin sınırlarını zorlamaya teşvik ediyor. Birçok insan kendisini bu büyülü dünyanın bir parçasıymış gibi hissediyor. Yıllar geçse de birçok kişinin Harry Potter hayranlığı ilk günkü gibi devam ediyor.
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Seride Bitki Bilim Profesörü Madam Sprout karakterine hayat veren Miriam Margolyes'in Harry Potter hayranları hakkında yaptığı açıklama gündem oldu.
Bunun üzerine Harry Potter hayranlığıyla bilinen Mösyö Taha da birkaç şey söyledi elbette.
Seride canlandırdığı karakter ile yıllardır, ünlülerin kutlama mesajları göndererek para kazandığı uygulamadan yer almasına gönderme yaparak "Abla sana da sorarlar o zaman, 2 dakika göründüğün filmle ilgili 20 dolara Cameo'da 'Profesör Sprout' size selam söylüyor' videoları çekmeyecektin o zaman. Sen sal artık be." dedi.
İşte o video;
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