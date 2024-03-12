Mösyö Taha Harry Potter Hayranlarına 'Takıntılı' Diyen Miriam Margolyes'e Tepki Gösterdi: "Git Örgü Ör Teyze"

Harry Potter yalnızca bir kitap ya da film serisi değil. Bu eşsiz dünya, her yaştan insanı etkisi altına alıyor ve onları hayal güçlerinin sınırlarını zorlamaya teşvik ediyor. Birçok insan kendisini bu büyülü dünyanın bir parçasıymış gibi hissediyor. Yıllar geçse de birçok kişinin Harry Potter hayranlığı ilk günkü gibi devam ediyor.