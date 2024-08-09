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Milyoner'in Yeni Sunucusundan Yabani'nin 2. Sezon Tanıtımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Milyoner'in Yeni Sunucusundan Yabani'nin 2. Sezon Tanıtımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kim Milyoner Olmak İster MasterChef Türkiye Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 00:18

9 Ağustos Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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ATV’denin uzun yıllardır devam eden ve sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda programı sunmayacak. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Yarışmanın yeni sunucusu Oktay Kaynarca oldu.

ATV’denin uzun yıllardır devam eden ve sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda programı sunmayacak. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Yarışmanın yeni sunucusu Oktay Kaynarca oldu.

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NOW ekranlarının fenomen dizisi Kızıl Goncalar ekranda fırtınalar estirirken, Kızıl Goncalar senaristi yeni sezonun iddialı dizisi için kolları sıvadı.

NOW ekranlarının fenomen dizisi Kızıl Goncalar ekranda fırtınalar estirirken, Kızıl Goncalar senaristi yeni sezonun iddialı dizisi için kolları sıvadı.

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NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani 2. sezonuyla Eylül'de televizyona dönmeye hazırlanırken, Yabani'den beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı geldi.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani 2. sezonuyla Eylül'de televizyona dönmeye hazırlanırken, Yabani'den beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı geldi.

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TFF 1. Lig'in açılış maçı olan Sakaryaspor - Keçiörengücü karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, ekran karşısında büyük bir şok yaşadı. Yayıncı kuruluş, karşılaşmanın ilk yarısını cep telefonu kamerasıyla ekranlara getirdi.

TFF 1. Lig'in açılış maçı olan Sakaryaspor - Keçiörengücü karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, ekran karşısında büyük bir şok yaşadı. Yayıncı kuruluş, karşılaşmanın ilk yarısını cep telefonu kamerasıyla ekranlara getirdi.

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Bir dönem hepimizin evini dekore etmesini istediğimiz Mimar Selim Bey Onedio'ya konuk oldu. Selim Yuhay, sosyal medyaya damga vuran "Kanlı Anı Köşesi" hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Bir dönem hepimizin evini dekore etmesini istediğimiz Mimar Selim Bey Onedio'ya konuk oldu. Selim Yuhay, sosyal medyaya damga vuran "Kanlı Anı Köşesi" hakkında ilk kez açıklama yaptı.

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MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından Ayşe, dokunulmazlık oyununda şeflere sunduğu kuzu pirzolayla infial yarattı. Ayşe'nin kuzuyu resmen çiğ vermesine tepkiler gecikmedi.

MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından Ayşe, dokunulmazlık oyununda şeflere sunduğu kuzu pirzolayla infial yarattı. Ayşe'nin kuzuyu resmen çiğ vermesine tepkiler gecikmedi.

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Ekranların sevilen yüzlerinden Burcu Özberk, yeni sezonun iddialı dizilerinden birinde başrol oldu.

Ekranların sevilen yüzlerinden Burcu Özberk, yeni sezonun iddialı dizilerinden birinde başrol oldu.

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Efsane dizi Arka Sokaklar'ın yeni sezon hazırlıkları sürerken, yeni sezon için ünlü bir kadın oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

Efsane dizi Arka Sokaklar'ın yeni sezon hazırlıkları sürerken, yeni sezon için ünlü bir kadın oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

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Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? Kenan Işık'ın ardından en fazla Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekrana gelirken, yeni sezonda İmirzalıoğlu'nun yerine yine atv'de yarışma programı sunan Oktay Kaynarca geldi. Oktay Kaynarca'nın sunucu olmasına tepkiler gecikmedi.

Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? Kenan Işık'ın ardından en fazla Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekrana gelirken, yeni sezonda İmirzalıoğlu'nun yerine yine atv'de yarışma programı sunan Oktay Kaynarca geldi. Oktay Kaynarca'nın sunucu olmasına tepkiler gecikmedi.

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MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşurken, yedek yarışmacıların ilk mücadelesi bu akşam gerçekleşti. Kıyasıyla mücadele verilen akşamda yedeklerden ana kadroya giren isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşurken, yedek yarışmacıların ilk mücadelesi bu akşam gerçekleşti. Kıyasıyla mücadele verilen akşamda yedeklerden ana kadroya giren isim kim oldu?

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