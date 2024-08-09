Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’den Ayrıldı: Yarışmanın Yeni Sunucusu Oktay Kaynarca

ATV’denin uzun yıllardır devam eden ve sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda programı sunmayacak. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Yarışmanın yeni sunucusu Oktay Kaynarca oldu.