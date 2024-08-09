Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’den Ayrıldı: Yarışmanın Yeni Sunucusu Oktay Kaynarca
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’den Ayrıldı: Yarışmanın Yeni Sunucusu Oktay Kaynarca
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
ATV’denin uzun yıllardır devam eden ve sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda programı sunmayacak. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Yarışmanın yeni sunucusu Oktay Kaynarca oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta isim Kenan Işık ile hayatımıza giren Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son 5 yıldır programın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi usta oyuncu Oktay Kaynarca.
Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın