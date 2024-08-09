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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’den Ayrıldı: Yarışmanın Yeni Sunucusu Oktay Kaynarca

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’den Ayrıldı: Yarışmanın Yeni Sunucusu Oktay Kaynarca

Kim Milyoner Olmak İster
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.08.2024 - 10:45

ATV’denin uzun yıllardır devam eden ve sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda programı sunmayacak. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Yarışmanın yeni sunucusu Oktay Kaynarca oldu. 

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta isim Kenan Işık ile hayatımıza giren Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta isim Kenan Işık ile hayatımıza giren Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği yaşandı.

Son 5 yıldır programın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak.

Son 5 yıldır programın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi usta oyuncu Oktay Kaynarca.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi usta oyuncu Oktay Kaynarca.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı.
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