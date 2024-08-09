Bülent Cihantimur İçin “Ahlaksız Teklif” İddiası: Para Vermeye Çalışmış

Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye firar eden Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’un, aynı kazada yaralanan kişilere şikayetlerini geri çekmesi için para teklif ettiği iddia edildi. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nın ailesi, Bülent Cihantimur’a tepki gösterdi.