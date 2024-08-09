Bülent Cihantimur İçin “Ahlaksız Teklif” İddiası: Para Vermeye Çalışmış
Bülent Cihantimur İçin “Ahlaksız Teklif” İddiası: Para Vermeye Çalışmış
Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye firar eden Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’un, aynı kazada yaralanan kişilere şikayetlerini geri çekmesi için para teklif ettiği iddia edildi. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nın ailesi, Bülent Cihantimur’a tepki gösterdi.
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Timur Cihantimur, İstanbul’da lüks aracıyla ATV sürücülerine çarpmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu.
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Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile kazadan hemen sonra önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçmıştı.
Anne ile oğul geçtiğimiz günlerde ABD tutuklanmıştı. Ayrı ayır yargılanan ikiliden Eylem Tok’un yakın zamanda Türkiye’ye iade edileceği iddia edildi.
Eylem Tok’un boşandığı eşi, Timur Cihantimur’un babası doktor Bülent Cihantimur ise “ahlaksız teklif” iddiasıyla gündemde.
ATV Ana Haber’de yer alan bilgilere göre; Bülent Cihantimur iddiaya göre yaralı olan gençlere iş kurma vaadiyle yaklaştı ve onların aklını çelmeye çalıştı, şikayetlerinin geri çekilmesini istedi.
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Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Baştan beri olayı parayla çözmeye çalışıyor. Merhametle, vicdanla, insafla, ahlakla hareket etmeyi düşünmüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.
Kazazede Tahsin Arslan o teklifi "Büyüklerimize para teklifi sunmuşlar, yok bize iş kurma teklifiyle gelmişler. Oğuz abiyle hem kan bağımız hem can bağımız vardı. Kendime yakıştıramam öyle bir şeyi, kimse de kabul etmez" diye anlattı.
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