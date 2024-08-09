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Sakaryaspor - Keçiörengücü Maçı Cep Telefonu Kamerasıyla Yayınlandı!

Sakaryaspor - Keçiörengücü Maçı Cep Telefonu Kamerasıyla Yayınlandı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 22:28

TFF 1. Lig'in açılış maçı olan Sakaryaspor - Keçiörengücü karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, ekran karşısında büyük bir şok yaşadı. Yayıncı kuruluş, karşılaşmanın ilk yarısını cep telefonu kamerasıyla ekranlara getirdi.

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beIN SPORT 2 tarafından canlı yayınlanan Sakaryaspor - Keçiörengücü mücadelesi, sosyal medyada gündem oldu.

beIN SPORT 2 tarafından canlı yayınlanan Sakaryaspor - Keçiörengücü mücadelesi, sosyal medyada gündem oldu.

Maçı ekranlardan takip eden seyirciler, görüntü kalitesindeki bozukluğa ve kamera açısına tepki gösterince gerçek ortaya çıktı.

Maçı ekranlardan takip eden seyirciler, görüntü kalitesindeki bozukluğa ve kamera açısına tepki gösterince gerçek ortaya çıktı.

Tribünde yer alan bir seyircinin paylaşımıyla yayıncı kuruluş beIN SPORT'un karşılaşmayı cep telefonuyla yayınladığı anlaşıldı.

Tribünde yer alan bir seyircinin paylaşımıyla yayıncı kuruluş beIN SPORT'un karşılaşmayı cep telefonuyla yayınladığı anlaşıldı.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Yayından bir kesit 👇

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