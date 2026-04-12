Milli Eğitim Harekete Geçti: Kızı İçin İkinci Sınıfta Birinci Sınıf Dersi Veren Öğretmene İnceleme Başlatıldı

Milli Eğitim Harekete Geçti: Kızı İçin İkinci Sınıfta Birinci Sınıf Dersi Veren Öğretmene İnceleme Başlatıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.04.2026 - 13:33

Antalya'da bir ilkokul öğretmeniyle ilgili velilerden gelen iddialar sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Bazı veliler öğretmenin aynı sınıftaki kızının derslerinde geri kalması nedeniyle, diğer öğrencilere ilk dönem anasınıfı, ikinci dönem birinci sınıf dersleri ve ödevleri verildiğini iddia etti.

Antalya Demre'de 3 veli Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu'nda ikinci sınıf öğretmeni E.D. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüğü ve CİMER aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulundu.

Antalya Demre'de 3 veli Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu'nda ikinci sınıf öğretmeni E.D. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüğü ve CİMER aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulundu.

Yapılan şikayetlerde; öğretmenin aynı sınıftaki kızının derslerinin iyi olmaması sebebiyle ikinci sınıf öğrencilerine birinci sınıf dersleri ve ödevleri verdiği, derslerde kızına öncelik tanıdığı, sınıfı süsletip doğum günü kutlaması yaptığı, velilerin 'Neden birinci sınıf dersleri veriyorsunuz?' sorusuna ise öğretmenin, 'Beğenmiyorsanız çocuğunuzu özel okula gönderin' gibi yanıtlar verdiği iddia edildi. Velilerden gelen şikayetlerde, birinci sınıf öğretmeninin Alanya'ya tayin olduğunu, yerine atanan M. isimli öğretmeni beklerken E.D. isimli öğretmenin geldiğini, çocuklarının ikinci sınıfta ana sınıfı ve birinci sınıf dersleri görmeye devam ettiği aktarıldı.

"Sınıfta ders esnasında parmak kaldırmaya korkuyoruz, derslerde hoca hep bağırıyor."

"Sınıfta ders esnasında parmak kaldırmaya korkuyoruz, derslerde hoca hep bağırıyor."

Öğretmen E.D. hakkında İlçe Milli Eğitim ve okul müdürlüklerinin yanı sıra, CİMER'e de iki kez yazılı şikayette bulunan öğrenci velilerinden Adem Boz, kızının geçen yıl birinci sınıfta aldığı eğitim ve bilgileri bu sene ikinci sınıfta da almaya devam ettiğini söyledi. Öğretmenin bu eğitim-öğretim yılı başında, Demre'de başka bir okuldan Çevreli'deki ilkokula geldiğini aktaran Adem Boz, “E.D. öğretmen, okulun açılışının ikinci günü çocuğumuza ceza vererek eğitim yılına başlamıştır. Ertesi gün okula giderek cezanın sebebini sorduğumuzda, 'Ben şimdi başından baskı altına alamazsam sonra beni dinlemezler' dedi. Çocuğum okula gitmek istemiyor. 'Sınıfta ders esnasında parmak kaldırmaya korkuyoruz, derslerde hoca hep bağırıyor' diyor. Aynı zamanda E. hocanın kızı ikinci sınıf öğrencisi. Kızım, 'Biz tahtaya yazılan dersleri bitirdiğimizde öğretmenin kızı dersini bitirinceye kadar tahtayı silmiyor. Kızı bizden önce dersi yaptığında tahtayı hemen siliyor, bizim dersi bitirmemizi beklemiyor' diyor' dedi. 

Şikayette bulunan veli Adem Boz, “Kızının doğum gününde sınıfı süslettirip, çocuklarımızın o gün okula en iyi kıyafetlerle gelmeleri için WhatsApp grubundan biz velilere talimat verdi. Nedense bizler çocuğumuzun doğum gününü sınıfta özel süsleme ile yapamıyoruz. Üç veli, öğretmenle ilgili şikayetimizi Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettik. Sayın müdür, derhal E. hocayı arayıp, İlçe Müdürlüğü’ne gelmesini istedi. Kısa süre sonra biz veliler binadan ayrılmadan ilkokul yönetiminden tarafımıza telefon geldi, 'E. öğretmen kendi isteğiyle yarıyıl tatilinde okuldan ayrılmayı kabul ettiğini bize bildirdi' denildi” açıklamasında bulundu. 

Öğrenci velisi Boz ayrıca, “İkinci yarıyılda derslerin çoğu, birinci sınıfta geçen yıl verilen dersler. Kızım, 'Ben bu dersleri geçen yıl yaptım' diye bizi uyarıyordu. 'Çocuklarımızın eğitimi hiç ilerlemiyor' diye okul yönetimine mesajla ilettiğimde, yönetim bu yıl ikinci sınıfların bir yılının boşa gittiğini söyledi. öğretmene birinci sınıf düzeyinde ödevlerin neden verildiğini sorduklarında, okul müdürünün odasında kendilerine 'Beğenmiyorsanız özel okula gönderin çocuğunuzu. Sizin gibi veliler olduğu için utanıyorum' dedi. Birinci sınıf düzeyinde ödevler verilmesi sonucu çocuklarının öz güvensiz ve mutsuz olduğunu söylediğimizde de 'Çocuğunuzu psikoloğa götürün o zaman, ben ne yapabilirim' dedi.' diyerek önemli iddialarda bulundu. Şikayetler üzerine Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
