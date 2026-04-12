BTK'dan Çift IMEI Hilesine Uyarı: 54 Bin TL'yi Ödemeyenler Dikkat! Kayıtsız Telefonlar Kapatılacak

BTK'nın gerçekleştirdiği teknik incelemeler sonucu ilginç bir yöntemi deşifre edilmişti. Yurt dışından telefon getiren bazı kişiler, çift SIM kartlı cihazların ikinci IMEI numarasını bambaşka bir telefon için sisteme kaydettiriyor; böylece tek bir kayıt hakkından iki farklı cihaz için yararlanıyordu. Ancak mevcut mevzuata göre her pasaport sahibi üç yılda yalnızca bir kez yurt dışından telefon getirebilir ve bu hak tek bir cihaz için kullanılabilir.

Bu hileli yöntem sayesinde ikinci cihaz için kayıt ücretinin ödenmediği saptanmıştı. BTK, bu IMEI'leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirmiş, bu durumda olan 100 binlerce telefon olduğu öğrenilmişti.