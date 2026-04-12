BTK'dan Çift IMEI Hilesine Uyarı: 54 Bin TL'yi Ödemeyenler Dikkat! Kayıtsız Telefonlar Kapatılacak

Merve Ersoy
Merve Ersoy
12.04.2026 - 12:17

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarında yaşanan kayıt usulsüzlükleri artık pahalıya mal olmaya başlıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sürdürdüğü kapsamlı denetimler, sistemi kandırarak birden fazla cihazı tek bir pasaportla kayıt altına almaya çalışanları tek tek gün yüzüne çıkardı. Şimdi bu cihazlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs 2026, hem ödeme hem de dönüşüm için son tarih.

Çift IMEI devri bitti: Yüz binlerce telefon kapatılacak!

BTK'nın gerçekleştirdiği teknik incelemeler sonucu ilginç bir yöntemi deşifre edilmişti. Yurt dışından telefon getiren bazı kişiler, çift SIM kartlı cihazların ikinci IMEI numarasını bambaşka bir telefon için sisteme kaydettiriyor; böylece tek bir kayıt hakkından iki farklı cihaz için yararlanıyordu. Ancak mevcut mevzuata göre her pasaport sahibi üç yılda yalnızca bir kez yurt dışından telefon getirebilir ve bu hak tek bir cihaz için kullanılabilir.

Bu hileli yöntem sayesinde ikinci cihaz için kayıt ücretinin ödenmediği saptanmıştı. BTK, bu IMEI'leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirmiş, bu durumda olan 100 binlerce telefon olduğu öğrenilmişti.

1 Mayıs'a Kadar Zaman Verildi: 54.258 TL Ödenmezse Telefon Kapanıyor

1 Mayıs'a kadar kayıt ücreti olan 54 bin 258 lirayı yatırmayanların telefonları erişime kapatılacak. Telefonu kayıt dışı olmaya devam edenler e-Devlet üzerinden bu ücreti yatırarak cihazı yasal statüye kavuşturabilir. Yurt dışından getirilen cihazlarda 'en geç 120 gün içinde kayıt yapılması gerekiyor' şeklindeki kural da aynen geçerliliğini koruyor. 

Bu gelişmelerle birlikte daha önce bir çözüm yolu olarak kullanılan başka bir uygulama da son buluyor. Aynı zamanda daha önce çift SIM ve e-SIM'li telefonlarda kullanılan 'iki hatla kullanım süresini uzatma' yöntemi de sona erecek. Artık bu tür geçici geçiş imkânlarına başvurmak mümkün olmayacak; cihazların ya kayıt ücreti ödenerek yasal hale getirilmesi ya da şebeke erişiminden yoksun kalması söz konusu olacak. Cihazının IMEI numarasına ilişkin uyarı mesajı alan ya da cihazının durumunu sorgulayan kullanıcıların 1 Mayıs 2026 öncesinde e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Aksi hâlde bu tarihten itibaren söz konusu cihazlar Türkiye'deki hiçbir operatörün şebekesinde sinyal alamayacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
