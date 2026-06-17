article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Meyhaneler Şehri İstanbul'un Hem Oldukça Nezih Hem de En İyi Meyhaneleri

Meyhaneler Şehri İstanbul'un Hem Oldukça Nezih Hem de En İyi Meyhaneleri

Mekan Önerileri
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 19:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yüzlerce yıldır dünyanın önemli bir kenti olan İstanbul, daha önceleri hem Rum hem Türk meyhaneleriyle çokça rağbet görüyordu. Günümüzde ise 'yeni nesil meyhaneler' karşımıza çıkıyor. Günün yorgunluğunu atmak, sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek ve İstanbul'un tadına varmak isteyenleri pek çok mekan karşılıyor.

Biz de sizler için gerek eski meyhane kültürünü sürdüren aynı zamanda tarihi olan, gerekse de çeşitli mezeleriyle, modern dizaynıyla günümüzde sevilen en iyi meyhaneleri derledik. İster hafta içi ister hafta sonu, kaçamakların en iyisini, en lezzetlisini ve beraberinde en keyiflisini yaşamak istiyorsanız, gelin birlikte inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Alba The Roof

1. Alba The Roof

Eğlence dünyasının deneyimli ismi Taner Erden'den Beyoğlu'na yeni bir soluk geldi: 'Alba The Roof' kapılarını açtı.

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda, eşsiz manzarası ve yenilikçi konseptiyle gastronomi ve eğlence anlayışını yukarı taşıyacak olan 'Alba The Roof' misafirlerini ağırlamaya hazır. 7 yıl boyunca Klein Entertainment bünyesinde imza attığı başarılı projelerle adından söz ettiren deneyimli işletmeci Taner Erden, bu kez kendi hayalini ve vizyonunu yansıttığı ilk mekanını İstanbullularla buluşturdu.

İstanbul eğlence hayatının nabzını tutan ve sektöre yön veren işlerin arkasındaki isimlerden biri olan Taner Erden, yılların getirdiği tecrübeyi Cihangir’in büyüleyici atmosferine taşıdı. Tomtom Mahallesi’nde, tarihi Yarımada ve Beyoğlu manzarasına hakim bir terasta konumlanan Alba The Roof, modern şehirlinin aradığı yeni nesil meyhane ve rooftop (teras) deneyimini tek bir çatı altında sunuyor.

Geleneksel Rakı Kültürü, Yenilikçi Türk Mutfağıyla Buluşuyor

Alba The Roof, sadece bir restoran veya bar olmanın ötesinde, iyi yemek ve iyi müzikten beslenen bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Mekanın mutfağından çıkan her tabak, 'yorumlanmış Türk mutfağı' konseptiyle geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla yeniden tanımlıyor. Rakı odaklı zengin meze ve ana yemek menüsü, damaklarda unutulmaz izler bırakmaya aday.

Gün Batımından Gecenin İlerleyen Saatlerine: Rooftop Meyhane ve Kokteyl Bar

Akşamüstü saat 18.00 itibarıyla büyüleyici bir gün batımı eşliğinde konuklarını ağırlamaya başlayan mekan, ilerleyen saatlerde enerjisini ve ritmini değiştiriyor. Gece yarısına doğru ustalıkla hazırlanmış zengin kokteyl menüsü ve Alba The Roof’a özel müzik koordinasyonu devreye giriyor. Modern meyhane kültürünü dinamik bir kokteyl bar konseptiyle birleştiren mekan, haftanın altı günü saat 02.00’ye kadar şehrin yeni buluşma noktası.

'Kendi Vizyonumu Şehrin Kalbine Taşıyorum'

Kendi mekanını açmanın heyecanını paylaşan Taner Erden; 'Uzun yıllar boyunca İstanbul’un en önemli eğlence markalarından birinin bünyesinde edindiğim tecrübeyi, artık tamamen kendi ruhumu yansıtan bir konseptle taçlandırıyorum. Alba The Roof; Cihangir’in entelektüel dokusuna, Beyoğlu’nun o bitmeyen enerjisine ve Türk mutfağının zenginliğine modern bir övgü niteliğinde. Konuklarımıza sadece iyi bir yemek değil, gün batımından gece yarısına uzanan kusursuz bir deneyim vadediyoruz' diyerek mekanın iddiasını ortaya koyuyor.

Alba The Roof, her gün 18.00 - 02.00 saatleri arasında kaliteli hizmeti, seçkin müziği ve benzersiz manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor.

2. Nuran Teşvikiye

2. Nuran Teşvikiye

Eski meyhane kültürünü koruyup günümüzün modernliğiyle dekore edilen Nuran Teşvikiye, gittiğiniz andan itibaren sizi büyüleyecek. Birbirinden leziz ve çeşitli mezelerini mi anlatsak, sunumların güzelliğini mi, ilgili çalışanları mı yoksa mekanın atmosferini mi bilemedik. Aklınıza gelebilecek her konuda profesyonelleşmiş olan mekana mutlaka gitmelisiniz. Gidecek olursanız da Ekşi Mayalı İstavrit ve Deniz Mahsüllü Enginar Dolmalarını denemeden dönmeyin deriz.

Adres: Teşvikiye, Ferah Sokağı, 34365 Şişli/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: 12 cmlik tabaklarda sunulan tadımlık mezeler. Usulü gereği teker teker gelen sıcaklar, birçok işletmede bulamayacağınız soğuk rakı ayrıntısı bile düşünülmüş. Mutfak işini mükemmel yapıyor. Mezelerin hepsi çok lezzetli olmasına rağmen aklım humusta kaldı.

3. Asmalı Cavit

3. Asmalı Cavit

İstanbul meyhanelerinin çok meşhur olduğundan bahsetmiştik. İşte Asmalı Cavit, şehrin en eski ve köklü işletmelerinden biri. Yıllara yenilmeyip ilk günkü kalitesini koruyan ve hala herkesler tarafından sevilen meyhane, eski meyhane kültürüyle hasretinizi giderecek. Lezzetlerinden bahsedecek olursak menüde yer alan her şey oldukça başarılı ama bizce Levrek Marin, Fava, Muska Böreği'ni bir de burada tadın deriz. Bunlarla birlikte deneyimli ve güler yüzlü ekibi, mekanın buram buram tarih kokan ambiyansı da sizleri çok etkileyecek.

Adres: Asmalı Mescit, Asmalı Mescit Cd. 16/D, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Asmalı Cavit’in enerjisi ile kendinizi iyi hissedersiniz, hele bir de yanınızda eski dostlar ve arka planda incesaz varsa. Gelelim neler tadacağımıza :-) Acılı ezmeyi mutlaka deneyin, Cavit’e özgü. Patlıcan çok lezzetli. Dolma ezber bozar. Çiğer denenmeli. Yer kaldıysa yarım porsiyon hamsi ve köfte ile mükemmel bir kapanış yapılabilir. Afiyetler olsun, muhabbetimiz bol olsun.

4. Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi

4. Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi

Tam kuruluş tarihi belli olmasa da resmi olarak 1923 yılında kurulduğu kabul edilen Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi neredeyse 100 yıldır hizmet vermekte. Eski oluşunun getirisi olarak da meyhane kültürünün tüm inceliklerine hakim olan işletme, bunun yanı sıra her köşesi tarih kokan, her masası farklı bir anıya tanık olanlardan. Üst katta Atatürk'ün özel masası bulunması ve Atatürk'ün bu masada çokça zaman geçirirmiş olması, bununla birlikte edebiyat camiasından da birçok şairi ve yazarı ağırlamış olması, şiirler yazılan masaları, ilham veren atmosferi oluşu meyhaneye büyük ölçüde değer katıyor.

Başlangıçta meyhanecilik kavramının ustalarından Rumların işletmesinde olan mekan günümüze kadar birçok kez el değiştirse de hiçbir şekilde çizgisini bozmamış. Siz de bu değerli işletmeye gitmeli ve geçmişe en keyifli yolculuğu yapmalısınız.

Adres: Hüseyinağa, Kamer Hatun Sahne Sokak, Kamer Hatun Cd. No:27, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Tarihi bir mekan. Mezeler, yemekler, meyveler güzel. Ürünler her zaman taze ve lezzetli. 3 kattan oluşan mekanda ister sohbet edin, isterseniz müzik dinleyin. Her isteğe cevap veren, “hayır” kelimesinin olmadığı nadir mekanlardan. Garsonlar amatör değil, işini biliyorlar.

5. Agora Meyhanesi 1980

5. Agora Meyhanesi 1980

Bir diğer değerli meyhane ise Agora Meyhanesi. Balat'ın tarihi dokusuyla harmanlanmış işletme şarkılara konu olacak kadar bilindiklerden. Biliyorsunuz ki meyhaneler liman kültürünün bir getirisi olarak hayatımıza girmişti. Agora Meyhanesi de Rum kaptan Asteri Dulidis tarafından o dönemlerde İstanbul'un işlek semtlerinden Balat'ın Çıfıtçı Çarşısı'nda hizmete açılmış. Siz de geç olmadan, Agora Meyhanesi'nin hem Türk hem de Rum mutfağının inceliklerine hakim olarak sunduğu başarılı mezeleri ve nostaljik atmosferiyle tanışmalısınız.

Adres: Balat, Mürselpaşa Cd. no:185, 34087 Fatih/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Tarihi atmosferi, mezeleri ve çalışanlarıyla dört dörtlük meyhane. Şalgamlı bulgurlu kendilerine özgü mezelerini özellikle tavsiye ederim. Onun dışında denediğimiz humus, patlıcan borani, girit ezmesi ve zeytin de harikaydı. Üstelik porsiyonları oldukça bol. Mekan çok kalabalık değildi, rezervasyonsuz gelenler de yer bulabiliyordu ancak biz öğlen gittik, dolayısıyla akşam farklı olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İnciraltı Meyhanesi

6. İnciraltı Meyhanesi

Fonda hafif bir müzik, eski dekorun verdiği huzur, leziz mezeler ve dahası... Kim böyle bir ortamda dost meclisiyle keyifli sohbetler etmek istemez ki? İnciraltı Meyhanesi İstanbul'un en iyilerinden olmasıyla birlikte size bu atmosferi sunuyor. Fix menüden ziyade a la carte usulü de hizmet veren işletmede Ahtopot Izgara, Güveçte İşkembe ve Ermeni Usulü mezeleri kesinlikle tatmalısınız.

Adres: Beylerbeyi, Beylerbeyi İskele Cd. No:4, 34676 Üsküdar/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Mekan tam bir meyhane, müzikler hafif, servis başarılı, mezeler iyi, yemekler başarılı. Kesinlikle tavsiye ederim. İşletmeciler oldukça nazik ve güler yüzlü. Çalışan arkadaşlar da güler yüzlü ve ilgililer. Fiyatlar abartılı değil. Kolay bir konumda.

7. Yakup 2 Restoran

7. Yakup 2 Restoran

1977 yılında hizmete açılan Yakup 2 Restoran da listenin en iddialılarından. İstanbul'un klasiklerinden olan meyhanenin bu denli başarılı olmasının sebebi ise meyhane sanatının inceliklerini Rum ve Ermeni ustalardan devralarak kuşaktan kuşağa aktarması, leziz mezeleri ve tabii kendine özgü benzersiz atmosferi. Özellikle günümüzde birçok anıya ev sahipliği yaparak tarihi oluşuyla daha da anlamlı bir atmosfere sahip. 

Adres: Asmalı Mescit, Asmalı Mescit Cd. No:21 D:B, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Güler yüzlü, çözüm üretebilen çalışanlarıyla müdavimi çok olan, popüler Asmalı Mescit meyhanesi. Sizi geçmişe götüren dekorasyonu ile muazzam bir atmosferi var. Lezzetli mezelerle keyifli vakit geçirip geçmişe geleceğe kadeh kaldırabileceğiniz güzel meyhane. Bence yolunuzu düşürün.

8. Kör Agop Restaurant

8. Kör Agop Restaurant

Kör Agop Restaurant, Yaşar Kemal, Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Levent Kırca gibi usta isimleri ağırlamış, Topiği, Pilakisi, Pavuryası, Balık Çorbasıyla hafızalarda yer etmiş ve nezih atmosferi, ilgili çalışanlarıyla başarısına ulaşmış enlerden. Hikayesi 1983'de Kumkapanı sahilinde bir sandalla başlayan Kör Agop Restaurant, 1980'lerde ise bahsi geçen yerini açmış, bu başarıya tanıklık etmek ve keyifli vakit geçirmek için gidilecek yerler listenize eklemeyi unutmayın.

Adres: Şehsuvar Bey, Ördekli Bakkal Sk. No:7, 34130 Fatih/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Kumkapı'da kaldırım taşları üzerinde yan yana sıralanmış lokantalardan birisi. Tadımlık mezeleri taze, lezzetli, çeşidi bol. Ara sıcak sigara böreği ve kalamar. Ana yemek köfte veya balık. Balık güzel pişmişti, tazeydi. Sonra çay, meyve ve dondurma geldi. Servis çok iyiydi. Çalışanları güler yüzlü. Her istediğimize hemen cevap verdiler. Çalışanlarına bayıldım. Tabak, bardak vs. tertemizdi. Lokanta harikaydı.

9. Alaf 2 Tek

9. Alaf 2 Tek

İstanbul'un meyhaneleriyle meşhur semti Beyoğlu'nun eski tektekçi meyhane konseptinden ilham alıp günümüz modernliğiyle harmanlayan Alaf 2 Tek'e tam anlamıyla bayılacaksınız. İster tek başınıza mekanın tadını çıkarmaya isterseniz de dostlarınızla keyifli sohbet etmek için gidin, her halükarda Alaf 2 Tek sizi memnun edecektir. Ne tavsiye ederseniz diye soracak olursanız menülerinde bulunan her çeşidin tadı bir ayrı. Mutfak konusunda olan başarıları, müşteri ile iletişime de yansıyan meyhaneye en kısa zamanda gitmelisiniz deriz. 

Adres: Kuruçeşme Mah. Kuruçeşme Cd. No 19B Arnavutköy

Ziyaretçi Yorumu: __Mezeler, atmosfer, müzikler her şey muhteşem. Tüm ürünlerde bir şef dokunuşu vardı. Çalışan arkadaşların bilgisi ve alakası süper. Her şeyiyle çok keyifli bir akşam geçirdik. Teşekkür ederiz.

10. İsmet Baba Restaurant

10. İsmet Baba Restaurant

İşinin ehli olan İsmet Baba Restaurant da eski nesil önerilerimizin en ama en iyilerinden. Yılların işletmesi olan İsmet Baba, denize sıfır, boğaz manzarasını doya sıya izleyebileceğiniz bir konumda yer alıyor. Özellikle balık konusundaki başarılarıyla bilinen meyhane, taze olmayan hiçbir ürünü müşterisine sunmuyor. Böylesine tarih kokan bir mekana uğrayıp rakı-balık yapmak istediğinizde denemeniz gerekenler arasında Sarıkanat, Levrek, Kalamar Tava olmalı. Şimdiden afiyet olsun.

Adres: Kuzguncuk, Kuzguncuk Çarşı Cd No:1, 34674 Üsküdar/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Izgara palamut, mezeler, rakı, ortam hepsi çok güzeldi. Arkadaşlarımızın tavsiyesiyle onlarla birlikte geldik. İlgi, alaka, mis gibi boğaz manzarasıyla sakin ve keyifli vakit geçirdik. Sadece ufak bir öneri arkadan minik minik şarkı çalsa daha keyifli bir ortam olurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Mahkeme Lokantası

11. Mahkeme Lokantası

Biraz geçmiş biraz da bugünün en güzel harmanıyla karşınızda Mahkeme Lokantası. Rakı çeşitliliğinden mi bahsedelim, mekana özel mezelerden mi yoksa mekanın atmosferinden mi bilemedik. Bir meyhanede aradığınız her püf noktaya hakim olan işletme İstanbul'daki enlerinizden olacak. Mahkeme Lokantasının en ilgi çekici yanı ise üst katında özel yemek salonları oluşu, isterseniz oralarda ağırlanmayı da seçebilirsiniz.

Adres: Azapkapı, Perşembe Pazarı Cd. No:14, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Bahar ve yaz akşamlarında özellikle sokaktaki masaları çok keyifli. Mezeleri ve yemekleri lezzetli ve rakı çeşidi oldukça fazla. Daha önce hiç denemediğimiz ama beklentimizi söyledikten sonra sevmeyeceğimizi düşündükleri rakı için önden tadım ikram ettiler (gerçekten de sevmedik); öncelikleri memnuniyeti sağlamak. Hem bireysel hem de etkinlik organizasyonları için tercih ettiğim bir lokanta.

12. Tünel Buselik

12. Tünel Buselik

Başarısının getirisiyle birlikte birçok şubesi olan Tünel Buselik, Galata Kulesi, Haliç ve dahası ile müthiş bir manzaraya sahip. Müzikten rahatsız olmadan eşinizle dostunuzla rahat rahat sohbet edebileceğiniz bir mekan arıyorsanız burası tam size göre. Yemeklere gelecek olursak da Sac Tantuni, Ciğer ve Kokoreci tatmanız lazım. Meze konusunu da es geçmeyen mekan müşteri memnuniyeti konusunda 5 yıldızı hak ediyor. 

Adres: Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:96 Teras, D:Kat, 34430 Beyoğlu

Ziyaretçi Yorumu: Müthiş manzara, leziz mezeler, kusursuz hizmet. Vişneli yaprak sarma favorim oldu. Pastırmalı humus da leziz bir ara sıcak. Etli ana yemekler biraz geliştirilebilir ama meze ve ara sıcaklarla çok güzel bir akşam yemeği deneyimi sunuyorlar.

13. Madam Despina

13. Madam Despina

Meyhane kültürünün tarihini biliyorsanız eskiden kadınların bırakın meyhane işletmeyi, meyhaneye giremediği günler yaşadığını bilirsiniz. Zamanla bu durum düzelmiş, Madam Despina da 1946 yılında kendi işletmesini açarak Türkiye'nin ilk kadın meyhanecisi olmuş. 1970'li yıllarda da meyhanesini Gayrettepe'den Kurtuluş'a taşımış. Meyhanenin en ilgi çekici yanı sıra rezerve masalara rezerve ibaresi yerine boş şarap şişesi konması. Bununla birlikte Rum Pilakisi ve Ciğeriyle de çokça meşhur olan işletmede akşamları canlı saz performansı oluyor. Madam Despina Meyhanesi'ne henüz gitmediyseniz en kısa zamanda bir uğrayın ve tarihi dokunun tadını çıkarın deriz.

Adres: Feriköy, Açık Yol Sk. No:22, 34377 Şişli/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: 1946 yılından beri aynı yerde kalabilen bir işletme için pek fazla söze gerek yok sanırım. Eski tip bir meyhane, salaş , samimi , çok keyifli. Ben ordayken 4 masa sadece kadın arkadaşlar gelmiş ve çok keyifli vakit geçiriyorlardı, diğer erkek müşterilerle dolu olan masalardan rahatsız edilmeden ki bu bence İstanbul'da eşine çok az rastlanır bir durum. Meze olarak topik (Rum mezesi imiş), yoğurtlu semizotu, yaprak sarması, et olarak pirzola, köfte , şiş söyledim. Hepsi gayet güzeldi. Ama sonradan bir ciğer geldi ki ben böyle bir şey yemedim, enfesti. Yemek sırasında gelen müzisyenler de fevkalade idi.

14. Hane Kadıköy

14. Hane Kadıköy

Modern bir meyhane önerisi ile devam edelim. Hane Kadıköy, birkaç katlı binada yer alıyor ve her katta 5-6 masa mevcut. Katlara göre konsepti değişen mekanın ilk katında slow müzikler çalarken ikinci katında ise 90'lar pop çalıyor. Modern meyhane oluşunun getirisiyle çeşitli ve en önemlisi inanılmaz lezzetli mezeleri olan işletme, sade ve şık dizaynıyla, ilgili personelleriyle, hoş atmosferiyle size en iyi akşamlarınızdan birini yaşatacak.

Adres: Osmanağa, Mimar Çıkmazı Sokak No: 7, 34714 Kadıköy/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: __Arkadaşlarınızla rakı içip keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız burası Kadıköy'deki tek adresiniz olabilir. Mekanın sade bir şıklığı var. Çalışan arkadaşlar kibar, ilgili ve güler yüzlü. Başlangıç olarak Antakya'dan getirttikleri yoğurdu sunuyorlar. Mezelerden Atom ve Patates Salatalı Levrek çok güzeldi. Ara sıcaklardan Yaprak Ciğer denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kalkarken yarım kalan kadehlerimizi almamızı teklif etmeleri ince düşünülmüştü. Oldukça memnun kaldım.

15. Küçük Kulüp

15. Küçük Kulüp

Rahat ve samimi bir ortamda dostlarımla güzel bir akşam geçirmek istiyorum diyenlerdenseniz Küçük Kulüp'e bayılacaksınız. Kaliteli malzemeler ile özenle hazırlanan mezeleri, ara sıcakları ve ana yemekleri tek kelime ile leziz. Mutfak konusundaki başarılarının yanı sıra güzel müzik seçimleri ve müşteri memnuniyetine öncelik vererek işletilmesi de büyük bir artı. Sade, abartıdan uzak, küçük ve samimi olan Küçük Kulüp'ün tadını çıkarmak için rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Adres: Teşvikiye, Poyracik Sk No:47/1, 34365 Şişli/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Küçük Kulüp’ün enerjisi ile kendinizi iyi hissedeceksiniz. Mezelerin hepsi muhteşem. Ara sıcaklarda pastırmalı paçanga, kaşarlı mantar ve Küçük Kulüp'e özgü soslu kulüp patatesi mutlaka deneyin. Tabii Kulüp köfte ya da yaprak etle de güzel bir kapanış yapabilirsiniz :)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Safa Meyhanesi

16. Safa Meyhanesi

Geçmişe kısa bir geri dönüş yapmak ve nostaljiye doymak için tarihi meyhane dokusunu koruyan Safa Meyhanesi de en doğru tercihlerden olacaktır. 1895 kuruluşlu işletme geçmişten bugüne İstanbulluların uğrak adresi, İstanbul'a gelenlerin de ilk duraklarından oluyor. Lezzetlere gelecek olursak da Mangalda ciğer, Enginar Favası, Patlıcanlı Yoğurtlu Meze ve özellikle yeni nesillerde bulunmayan eskilerinse favorisi olan Ballı Cevizli Muzu masanızdan eksik etmeyin deriz.

Adres: Yedikule, İmrahor İlyasbey Cd. No:169, 34107 Fatih/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Servis kalitesi çok iyi, çok keyifli bir akşam geçirdik. Hatta dışarıdan çiğköfte söylememize bile izin verildi. Egosu olmayan , çok güler yüzlü ve samimi bir dükkan sahibi. Fiyatları gayet makul, mezeler ve yemekler çok iyi.

17. Akbaba'lı Meyhane

17. Akbaba'lı Meyhane

İstanbul'un en sevilen meyhanelerinden biri de Akbaba'lı Meyhane. Canlı müzik performansı ile enerjinizi ve keyfinizi yükseltecek olan işletme Taksim'de nezih ve kaliteli bir meyhane arayanlara ilk önerilerimizden. Genel itibariyle meyhaneler eğlence odaklı olunca bazı unsurlar göz ardı ediliyor ancak Akbabalı'da böyle bir durum yok. Gerek mutfağı, gerek güler yüzlü çalışanları gerekse de atmosferi için en ince detayına kadar en iyisi olabilmesi için çalışılmış. 

Adres: Asmalı Mescit General Yazgan Sokak Tünel Geçidi Pasajı, D:No:11, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Mezeler lezzetli, yemekler lezzetli, ambiyans harika, servis güler yüzlü, çok güzel :) Fiyat kalite dengesi gayet doğru bir işletme. Kesinlikle tavsiye ederim. İstiklal Tünel'de olup yozlaşmamış nadide mekanlardan.

18. Latife Hanım Meyhanesi

18. Latife Hanım Meyhanesi

En mi en nostaljik atmosfere sahiplerden birisi olan Latife Hanım Meyhanesi, Cumhuriyet devri kadınlarının fotoğraflarıyla süslü duvarlarıyla, herkesin hoşuna gidecek Türk Sanat Müziği şarkılarıyla sizi büyüleyecek. Üstüne bir de meyhaneler semti Beyoğlu'nda yer alışı da nostaljisine nostalji katanlardan. Büyüleyici atmosferinin yanı sıra ne yemeliyiz derseniz, bu güzel meyhanede mutlaka Kabak Çiçeği Dolması ve Balık Salatasını tatmanızı öneririz.

Adres: İstiklal, İstiklal Cad./bekar Sok. 22/A, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Çok güzel bir atmosferi var. Eğer civarda meyhane arayışındaysanız hiç düşünmeden tercih edebilirsiniz. Özellikle fasıla denk gelirseniz kaliteli zaman geçireceğiniz garanti. Mezeleri gayet lezzetli ve fiyatlar çok uçuk değil.

19. Arada Meyhane

19. Arada Meyhane

Adı üzerinde İstanbul'un güzel bir ara sokağında yer alan Arada Meyhane, menüsünde yer alan her şeyin başarılı olması ile müşterilerinin favori mekanı haline gelen yerlerden. Bebek semtinin eski kasaplarından olan bir ailenin işlettiği mekan, et konusunda oldukça ustalaşmış. Siz de rakıyı en çok et ile yakıştıranlardansanız Arada Meyhane size eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Adres: Bebek, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Cd, Germençik Sk. No:4/B, 34342 Beşiktaş/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Pancar, zeytinyağlı enginar, istiridye mantarı, lokum ve İnegöl köfte yedik. Hepsi çok lezzetliydi. Yanında getirdikleri cevizli ekmek dilimleri de gayet güzeldi. Bulunduğu semt için gayet düzgün fiyatlar. Kesinlikle denemelisiniz.

20. Mükellef Karaköy

20. Mükellef Karaköy

Tam olarak meyhane konseptine sahip olmasa da çeşitli ve leziz meze seçenekleri, muazzam manzarasıyla Mükellef Karaköy de müşterilerine keyifli bir akşam geçirme şansı sunuyor. Yalnızca güzel akşamlarıyla değil serpme kahvaltılarıyla da meşhur olan restoran kaliteli hizmet ve lezzetin eş anlamı değerinde. Özellikle Pastırmalı Humus, Zeytin Piyazı, Yoğurtlu Balkabağı kesinlikle denemeniz gerekenler arasında olmalı.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa, Maliye Cd. 8/A, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Atmosferi kesinlikle çok güzel bir yer. Size özel olduğunuzu hissettiriyor. Asansörden inerken ve binerken kapıyı açarak güler yüzle sizi karşılıyorlar. Manzarası çok güzel, boğaz ayaklarınızın altında. Hafif, sakin müzikler çalıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21. Mezze House

21. Mezze House

Adı üstünde Mezze House, aklınıza gelebilecek her mezeyi en leziz ve taze tatmanız konusunda sizi ağırlayacak. Özellikle yaz akşamı bahçesinde vakit geçirmenin keyfi bir ayrı olacaktır ama kışın da atmosferi bir başka. Gittiğinizde Karides Mantı, Kalamar,  Susamlı Levrek Marin denemeniz gerekenlerden. Bunlarla birlikte Vişneli Enginar Tatlısı alışılmadık tatları denemeyi sevenlere şiddetle önerimiz.

Adres: Fenerbahçe, Yoğurtçubaşı Sk. No:2, 34726 Kadıköy/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Harika bir bahçesi olan, lezzetli ve taze mezeler yiyebileceğiniz bir mekan. Meze barın önünde mezelerin içerikleri hakkında bilgi alıp, seçim yapıyorsunuz. Ortam kalabalık olmasına rağmen bahçenin ferahlığıyla sizi kesinlikle sıkmıyor. Şarap için uygun harika mezeler var, denediğimiz 6-7 çeşit mezenin hepsini beğendik.

22. Ney'le Mey'le Meyhane

22. Ney'le Mey'le Meyhane

Can Yücel'in Neyzen Tevfik için yazdığı Ney'le Mey'le şiirinden adını alan meyhane, Nevizade sokağının hem en eski meyhanelerinden hem de kendini meyhane olarak tanımlayan ilk mekanlarından biri. 23 yıldır en iyi şekilde hizmet veren, yılların eskitemediği lezzetleri olan meyhanenin başarısının getirisi olarak Ankara'nın en iyi semtlerinden birinde de şubesi var. İster klasik ister farklı tatlar arayanlar için Ney'le Mey'le hemen ziyaret edilmeli diyoruz, şimdiden afiyet olsun.

Adres: Hüseyinağa, Nevizade Sk. No:8, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Nevizade sokağı İstanbul'un gece hayatının yıllardır vazgeçilmezidir. Ney'le Mey'le Meyhanesi de mezeleriyle ve yemekleriyle fark yaratmış mekanlarından biridir. Şefin yaratıcılığı bu farkı yaratan en önemli unsurlardan biridir. Nevizade sokakta oturmanın keyfi bir başkadır ama isterseniz terasında da açık alanda oturabilirsiniz. Ara katlar ise sohbet etmek ya da grup olarak bir katı kapatmak için çok uygun.

23. Müşterek Meyhane

23. Müşterek Meyhane

Aslında bu alanda henüz yeni olan Müşterek Meyhane, 2014 yılında müşterileriyle tanıştı. Ancak girişimci gençler, başarıyı hedef koymuş olmamalılar ki mekanları şimdiden İstanbul'un enleri olarak arasında. Yeni olmasına karşın samimi ve sıcaklığı temsil eden daha nostaljik bir dekora sahip olan Müşterek Meyhane sizi adeta evinizde gibi rahat hissettirecek. Arka planda hafif bir müzik, samimi çalışanlar, leziz yemekler... Bir meyhaneden daha ne istenir ki?

Adres: Şehit Muhtar, Mis Sk. No:15, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Meyhane kültürünü yaşatan yerlerden.. Mezeler inanılmaz lezzetli ve bol kepçe, çalışanlar güler yüzlü ve ilgili, fiyatlar makul düzeyde. Pastırmalı paçanga böreği ve humus tavsiyemdir. Geceyi İnci'den profiterol söyleyerek taçlandırdık. Her şey muazzamdı, teşekkürler Müşterek :)

24. Piraye Taş Plak Meyhanesi

24. Piraye Taş Plak Meyhanesi

Adı üzerinde Piraye Taş Plak Meyhanesi'nde gramofondan yükselen taş plak sesi içinizi huzurla dolduracak. Meyhanelerin en sevilenlerinden Ege ve Rum mezelerini başarıyla sunan mekan ister öğlen ister akşam gidin bayılacağınız türden. Nostaljik atmosferi, fotoğrafını çekmeden edemeyeceğiniz duvarları, başarılı mutfağıyla Piraye Taş Plak Meyhanesi'ne gitmeniz ve keyifli vakti geçirmeniz gerek. Tabii bu keyfi yaşamak için rezervasyon yaptırmanızı öneririz. 

Adres: Osmanağa Mahallesi, Serasker Cad. Mimar Çıkmazı No:8/A, 34714 Kadıköy/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Geniş ve ferah bir mekân. Hafta arasında, yazın sıcağında, masalar dolu olmasına rağmen o sıcaklık vantilatörlerle aşılıyor. Masalar, uygun yerleştirilmiş, dip dibe oturmanın sıkıntısını yaşamıyorsunuz. Dışarıya da masalar konmuş lakin içeride de otursanız, havadarlık devam ediyor, üzerinizde bir dam bulunmuyor. Başka bir yerde yiyemeyeceğiniz tat ve çeşitteki mezeler harika. Ara sıcaklar lezzetli, çöp şiş ve ciğer doyurucuydu.

25. O Maestros

25. O Maestros

Rumların meyhane kültüründeki etkisinden ve leziz mezelerinden bahsetmiştik. Ancak ben direkt olarak bu zevki bir Rum meyhanesinde yaşamak istiyorum diyorsanız işte O Maestros. İstanbul'un nezih semtlerinden Arnavutköy'de yer alan O Maestros, Türk mutfağına bir ara vererek farklı lezzetler denemek isteyenlere ilaç niteliğinde bir öneri. Yunan Salatası, Yengeç Bacağı Salatası ve bunlara ek olarak meyhaneye özgü soğuk mezeleri denemeyi unutmayın.

Adres: Arnavutköy, Bebek Arnavutköy Cd No:73, 34345 Beşiktaş/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Bence 5 yıldızı fazlasıyla hak eden bir mekan, 3 ya da 4 katlıydı net hatırlamıyorum, tarihi bir binada Rum meyhanesi olarak işletiliyor, içerde Rumca şarkılar çalıyordu, fiyatlar Arnavutköy dahil İstanbul'da bulunabilecek en uygun fiyatlar diyebilirim mezelerin porsiyonları ortalamanın üstünde büyüklükte, mezeler gayet lezzetliydi, sıcak olarak palamut söyledik anlaşılan aşçıları işinde gerçekten iyi, ilgi alaka servis olarak dört dörtlük bir mekan, verdiğimiz sipariş dışında ekstra bir şey talep etmemize gerek kalmadan her şeyi ayarladılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26. Güneşin Sofrası Meyhane

26. Güneşin Sofrası Meyhane

Meyhane denince akla gelen mavi kareli örtüler, sakin ve huzurlu bir bahçe, çeşitli mezeler... İşte Güneşin Sofrası Meyhane, sizin de aklınıza meyhane denince bu unsurlar geliyorsa tam size göre olacak. Dünya mutfağından lezzetler sunan, hoş müziklerin gününüze eşlik ettiği, güler yüzlü ve ilgili hizmet göreceğiniz bu meyhane gidilecek yerler listenizin ilk sıralarında olmalı.

Adres: Osmanağa, Nihal Sk. no:4, 34714 Kadıköy/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Pazartesi günü olmasına rağmen canlı ve nezih bir yerdi. Ortamı ve müzikleri çok beğendim. Mezeler ve ciğer çok lezzetli. Köfteyi yedim ama orta lezzet diyebilirim. Fiyatlar oldukça makul. Garsonlar ilgili ve servis oldukça hızlı. Yani sık gidilecek bir yer diyebilirim.

27. Barba Vasilis

27. Barba Vasilis

İstanbul'un eski halini yansıtan semtlerden Balat'ta yer alan Barba Vasilis, İstanbul'un en iyi meyhanelerini soracağınız herkesin cevapları arasında olacaktır. Rumların öneminin büyük olduğu meyhane kültüründe eskiden meyhane işletmecilerine 'Barba' denmekte ve Barba da 'dayı' anlamına gelmekteydi. İsmini bu anlamdan alan Barba Vasilis Ajda Pekkan, Seda Sayan gibi sanatçıların da sevdiği meyhanelerden. Sizler de bu buram buram tarih kokan meyhanede eski nesil, nezih ve kaliteli meyhane özleminizi giderebilirsiniz.

Adres: Yavuz Sultan Selim, Abdülezelpaşa Cd. no:97, 34083 Fatih/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Tam bir Rum mezesi seçkisi yaşadık şahaneydi. Dostlarımızla birlikte doğum günü sebebiyle kafamızı dinleyip gürültüsü olmayan sohbetimizi de edelim birbirimizi duyalım ama içelim güzelleşelim de istedik şahaneydi. Artık İstanbul'da böyle mekanlar kalmadığı için korkar olmuştuk ki... Çok sevgili Barba Vasilis ailesinin evine misafir olduk şahane ağırladık dehşet mezeler yedik içtik kendi kendimize eğlendik.

28. Eleos Restaurant

28. Eleos Restaurant

'En İyi Rum Meyhanesi', 'En İyi Meyhane' ve 'En İyi Balıkçı' ödüllerine sahip olan Eleos Restaurant, aslında ödülleriyle bize söyleyecek söz bırakmamış. Ama biz yine de anlatalım. Meyhaneden ziyade butik balık restoranı çizgisinde hizmet veren Eleos Restaurant ege yeme-içme kültürünü yansıtan bir konsepte sahip. Mekanın olmazsa olmazları ise Yunan mutfağının klasikleri, özel soslarla tatlandırılmış Ege bölgemizin otları, taze ve usulünce pişirilen deniz ürünleri ve Ermeni mezeleri. Genelde birden fazla şubeye sahip olunca kalitesinden ödün veren işletmelerle karşılaşırız ancak Eleos Restaurant her iki şubesinde de aynı kalitede ve özende hizmet vermekte.

Adres: Şahkulu, İstiklal Cd. No:231, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Yeşilköy, Yeşilbahçe Sk. No:7, 34149 Bakırköy/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Her gidişimde memnun ayrıldığım mekanlardan. Gerek Taksim , gerek Yeşilköy hiç üzmedi.15-20 gün öncesinden rezervasyon yaptırıp Taksim'e gittik. Erken aradığım için, köşeden güzel masa ayırmışlar. Mavi-beyaz ağırlıklı huzurlu bir atmosferi var. Masaya oturunca ikram olarak sfinaki denen bardaklarda uzo, esmer şeker, limonla yaptıkları kokteyl geliyor. 6 kişi olduğumuz için epey meze, ara sıcak söyledik. En beğendiklerim topik, fava, girit ezme, levrek marin, uskumru marin, surumi kavurma, ahtapot ızgara oldu

29. Karışma Sen Balık Restaurant

29. Karışma Sen Balık Restaurant

Aranızda rakının yanına en iyi balık gider diyenler vardır. Ancak özellikle İstanbul'da adım başı balık restoranı olduğu için leziz balığı bulamıyor olabilirsiniz. İşte sizler için Karışma Sen Balık Restaurant. Deniz ürünlerinin nasıl pişmesi gerektiği gibi tüm inceliklere hakim olan ve her daim müşterilerine taze ürünler sunan işletme, sonunda aradığım balık lezzetine kavuştum dedirtecek türden. 

1938 yılında kurulan tarihi meyhane aslında 'Şenyuva Sahil Gazinosu' olarak biliniyordu ancak adı şimdilerde 'Karışma Sen' olmuş. İstanbul'un önemli mekanlarından olan Karışma Sen, Yeşilçam filmleri zamanında birçok sanatçının da favori mekanlarındandı.

Adres: Cankurtaran, Kennedy Cd. No:10, 34122 Fatih/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Akşam yemeği için yer ararken tesadüfen bulduğumuz ve gittiğimiz mekan. Gerek mezeler gerek çalışanların ilgisi olsun her şeyden çok memnun kaldık. Tam bir fiyat performans. Her şey harikaydı. Teşekkürler.

30. Samatyalı Moda Meyhanesi

30. Samatyalı Moda Meyhanesi

Balık ürünlerinden ziyade et ile rakı sevenlerin beğeneceği türden olan Samatyalı Moda Meyhanesi, Yeşilçam oyuncularının fotoğraflarıyla donanmış duvarlarıyla, artık neredeyse hiçbir meyhanede bulunmayan Kulüp Rakısıyla ve Türk Sanat Müziği çalmasıyla en sevdiklerinizden olacak. Meyhaneye gittiğimizde ne yemeliyiz derseniz, Kuzu Kavurma ve Ciğer'i kesinlikle tadın deriz.

Adres: Caferağa, Moda Cd. 82/B, 34710 Kadıköy/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: İşlek bir cadde üzerinde, küçük ama tatlı bir mekan. Mezeleri lezzetli. Çalışanlar çok kibar, sıcakkanlı ve güler yüzlü. Fiyatlar uygun. Murat Bey çok cana yakın ve ilgili. Moda bölgesindeki favori meyhanem olarak listeme ekliyorum. Mutlaka tavsiye ediyorum.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

31. Todori Fenerbahçe

31. Todori Fenerbahçe

İstanbul'un eski ve tarihi meyhanelerinden bir diğeri ise Todori Fenerbahçe. Lezzetlerinden ötürü olacak ki Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rasim ve Orhan Şaik Gökyay gibi isimlerin müdavimi olduğu meyhane, ilk dönemlerinde semtin bir başka meyhanesiyle rekabet halinde olduğu için meze konusunda kendini çokça geliştirmiş. Birçok anıya ev sahipliği yapmış bu meyhanede sizler de en kısa zamanda güzel vakitler geçirmeli ve meşhur mezeleri tatmalısınız.

Adres: Fenerbahçe, Fener Kalamış Cd. No:46, 34726 Kadıköy/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Kalamış Marina’nın yanında; bahçesi geniş- oturumu güzel ferah Bir mekan. Mezelerin porsiyonları doyurucu ve kaliteli. Özellikle kendi tatları olan KABAK KIZARTMASINI mutlaka tavsiye ederim. Hesapları normal; Servis çok hızlı ve servis elamanları gayet ilgili.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın