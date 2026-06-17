Meyhaneler Şehri İstanbul'un Hem Oldukça Nezih Hem de En İyi Meyhaneleri
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Yüzlerce yıldır dünyanın önemli bir kenti olan İstanbul, daha önceleri hem Rum hem Türk meyhaneleriyle çokça rağbet görüyordu. Günümüzde ise 'yeni nesil meyhaneler' karşımıza çıkıyor. Günün yorgunluğunu atmak, sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek ve İstanbul'un tadına varmak isteyenleri pek çok mekan karşılıyor.
Biz de sizler için gerek eski meyhane kültürünü sürdüren aynı zamanda tarihi olan, gerekse de çeşitli mezeleriyle, modern dizaynıyla günümüzde sevilen en iyi meyhaneleri derledik. İster hafta içi ister hafta sonu, kaçamakların en iyisini, en lezzetlisini ve beraberinde en keyiflisini yaşamak istiyorsanız, gelin birlikte inceleyelim.
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1. Alba The Roof
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2. Nuran Teşvikiye
3. Asmalı Cavit
4. Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi
5. Agora Meyhanesi 1980
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6. İnciraltı Meyhanesi
7. Yakup 2 Restoran
8. Kör Agop Restaurant
9. Alaf 2 Tek
10. İsmet Baba Restaurant
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11. Mahkeme Lokantası
12. Tünel Buselik
13. Madam Despina
14. Hane Kadıköy
15. Küçük Kulüp
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16. Safa Meyhanesi
17. Akbaba'lı Meyhane
18. Latife Hanım Meyhanesi
19. Arada Meyhane
20. Mükellef Karaköy
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21. Mezze House
22. Ney'le Mey'le Meyhane
23. Müşterek Meyhane
24. Piraye Taş Plak Meyhanesi
25. O Maestros
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26. Güneşin Sofrası Meyhane
27. Barba Vasilis
28. Eleos Restaurant
29. Karışma Sen Balık Restaurant
30. Samatyalı Moda Meyhanesi
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31. Todori Fenerbahçe
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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