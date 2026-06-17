Meyhaneler Şehri İstanbul'un Hem Oldukça Nezih Hem de En İyi Meyhaneleri

Eğlence dünyasının deneyimli ismi Taner Erden'den Beyoğlu'na yeni bir soluk geldi: 'Alba The Roof' kapılarını açtı.

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda, eşsiz manzarası ve yenilikçi konseptiyle gastronomi ve eğlence anlayışını yukarı taşıyacak olan 'Alba The Roof' misafirlerini ağırlamaya hazır. 7 yıl boyunca Klein Entertainment bünyesinde imza attığı başarılı projelerle adından söz ettiren deneyimli işletmeci Taner Erden, bu kez kendi hayalini ve vizyonunu yansıttığı ilk mekanını İstanbullularla buluşturdu.

İstanbul eğlence hayatının nabzını tutan ve sektöre yön veren işlerin arkasındaki isimlerden biri olan Taner Erden, yılların getirdiği tecrübeyi Cihangir’in büyüleyici atmosferine taşıdı. Tomtom Mahallesi’nde, tarihi Yarımada ve Beyoğlu manzarasına hakim bir terasta konumlanan Alba The Roof, modern şehirlinin aradığı yeni nesil meyhane ve rooftop (teras) deneyimini tek bir çatı altında sunuyor.

Geleneksel Rakı Kültürü, Yenilikçi Türk Mutfağıyla Buluşuyor

Alba The Roof, sadece bir restoran veya bar olmanın ötesinde, iyi yemek ve iyi müzikten beslenen bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Mekanın mutfağından çıkan her tabak, 'yorumlanmış Türk mutfağı' konseptiyle geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla yeniden tanımlıyor. Rakı odaklı zengin meze ve ana yemek menüsü, damaklarda unutulmaz izler bırakmaya aday.

Gün Batımından Gecenin İlerleyen Saatlerine: Rooftop Meyhane ve Kokteyl Bar

Akşamüstü saat 18.00 itibarıyla büyüleyici bir gün batımı eşliğinde konuklarını ağırlamaya başlayan mekan, ilerleyen saatlerde enerjisini ve ritmini değiştiriyor. Gece yarısına doğru ustalıkla hazırlanmış zengin kokteyl menüsü ve Alba The Roof’a özel müzik koordinasyonu devreye giriyor. Modern meyhane kültürünü dinamik bir kokteyl bar konseptiyle birleştiren mekan, haftanın altı günü saat 02.00’ye kadar şehrin yeni buluşma noktası.

'Kendi Vizyonumu Şehrin Kalbine Taşıyorum'

Kendi mekanını açmanın heyecanını paylaşan Taner Erden; 'Uzun yıllar boyunca İstanbul’un en önemli eğlence markalarından birinin bünyesinde edindiğim tecrübeyi, artık tamamen kendi ruhumu yansıtan bir konseptle taçlandırıyorum. Alba The Roof; Cihangir’in entelektüel dokusuna, Beyoğlu’nun o bitmeyen enerjisine ve Türk mutfağının zenginliğine modern bir övgü niteliğinde. Konuklarımıza sadece iyi bir yemek değil, gün batımından gece yarısına uzanan kusursuz bir deneyim vadediyoruz' diyerek mekanın iddiasını ortaya koyuyor.

Alba The Roof, her gün 18.00 - 02.00 saatleri arasında kaliteli hizmeti, seçkin müziği ve benzersiz manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor.