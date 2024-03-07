Görüş Bildir
Haberler
Video
Mevzular Açık Mikrofon'a Konuk Olan Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Dikkat Çeken Anı!

Mevzular Açık Mikrofon'a Konuk Olan Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Dikkat Çeken Anı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.03.2024 - 01:01

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin nabzını tutan Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu. 2019 yılında göreve gelen İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Oğuzhan Uğur'un sunduğu programda gençlerin sorularını yanıtladı. Programın tanıtımında yer alan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anısı ise kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu. 

İşte, Ekrem İmamoğlu'nun 'Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek' dediği o anı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon 'Yerel Seçim Özel' yayınları geçtiğimiz haftalarda başladı.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon 'Yerel Seçim Özel' yayınları geçtiğimiz haftalarda başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarını gençlerle bir araya getiren programda ilk olarak İstanbul ve Ankara'nın belediye başkan adayları yer aldı.

Son bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu konuk eden program henüz tanıtım videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu konuk eden program henüz tanıtım videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılından bu yana yaptığı çalışmalar ve seçim sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Tanıtımda en çok dikkat çeken ise İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anısı oldu.

Konuklardan biri Ekrem İmamoğlu'na "Sayın Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak görüyorsunuz?" sorusunu sordu.

Konuklardan biri Ekrem İmamoğlu'na "Sayın Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak görüyorsunuz?" sorusunu sordu.

“Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçidir. Fikirlerimiz büyük oranda terstir.' diyerek yanıtladığı sorunun ardından bir de 23-24 yaşlarındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez belediye başkanı olduğu dönemlere ait bu anının sonunda: "Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek" diyen İmamoğlu, salondakileri şaşırttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez belediye başkanı olduğu dönemlere ait bu anının sonunda: "Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek" diyen İmamoğlu, salondakileri şaşırttı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Lokantasında misafir etmiş bir esnafım, 23-24 yaşında.' dedi ve daha sonra 'Yani benim lokantamda köfte yedi. Parasını da almadım ondan. Hayat boyu da o borcu ödeyemeyecek.' ifadelerini kullandı.

İşte, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili o anısı...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?