Mevzular Açık Mikrofon'a Konuk Olan Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Dikkat Çeken Anı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin nabzını tutan Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu. 2019 yılında göreve gelen İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Oğuzhan Uğur'un sunduğu programda gençlerin sorularını yanıtladı. Programın tanıtımında yer alan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anısı ise kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte, Ekrem İmamoğlu'nun 'Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek' dediği o anı...
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon 'Yerel Seçim Özel' yayınları geçtiğimiz haftalarda başladı.
Son bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu konuk eden program henüz tanıtım videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Konuklardan biri Ekrem İmamoğlu'na "Sayın Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak görüyorsunuz?" sorusunu sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez belediye başkanı olduğu dönemlere ait bu anının sonunda: "Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek" diyen İmamoğlu, salondakileri şaşırttı.
İşte, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili o anısı...
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