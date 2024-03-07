Mevzular Açık Mikrofon'a Konuk Olan Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Dikkat Çeken Anı!

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Lokantasında misafir etmiş bir esnafım, 23-24 yaşında.' dedi ve daha sonra 'Yani benim lokantamda köfte yedi. Parasını da almadım ondan. Hayat boyu da o borcu ödeyemeyecek.' ifadelerini kullandı.