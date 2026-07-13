Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Sıcaklığın Tehlikeli Olacağı Tarihleri Açıkladı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında hava durumunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını dile getiren Şen, yeni sıcak hava dalgasının Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Temmuz sonu itibarıyla sıcaklığın artacağını kaydeden Şen, ağustos ve eylül aylarının sıcaklık açısından sıkıntılı geçeceğini belirtti. Bu dönemde hem bunaltıcı sıcakların hem de ani ve aşırı yağışların can sıkıcı boyutlara ulaşabileceği söyleyen Şen, 'Canımız sıkılabilir' sözleriyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Prof. Dr. Orhan Şen, şunları dedi:

'İstanbul’da hava sıcaklığı 33-34 dereceye çıktı ama sıcak hava dalgası dediğimiz 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar olmadı. Ağustos ve eylül aylarında bu omega blokajı ortadan kalkıyor ve bizim üzerimize geliyor. Bu aylar bizim için biraz sıkıntılı geçecek gibi olacak.'