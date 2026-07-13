Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Sıcaklığın Tehlikeli Olacağı Tarihleri Açıkladı
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Avrupa kıtasında termometreleri altüst eden ekstrem sıcak hava dalgası rotasını Türkiye'ye çevirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Canımız sıkılabilir' diyerek sıcaklığın tehlikeli olacağı tarihleri açıkladı. Orhan Şen, 'Ağustos ve eylül aylarında bu omega blokajı ortadan kalkıyor ve bizim üzerimize geliyor. Bu aylar bizim için biraz sıkıntılı geçecek gibi' diye konuştu.
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Bu ayın sonunda başlıyor. Ağustos ve eylül can sıkabilir!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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