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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Sıcaklığın Tehlikeli Olacağı Tarihleri Açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Sıcaklığın Tehlikeli Olacağı Tarihleri Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.07.2026 - 16:02
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Avrupa kıtasında termometreleri altüst eden ekstrem sıcak hava dalgası rotasını Türkiye'ye çevirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Canımız sıkılabilir' diyerek sıcaklığın tehlikeli olacağı tarihleri açıkladı. Orhan Şen, 'Ağustos ve eylül aylarında bu omega blokajı ortadan kalkıyor ve bizim üzerimize geliyor. Bu aylar bizim için biraz sıkıntılı geçecek gibi' diye konuştu.

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Bu ayın sonunda başlıyor. Ağustos ve eylül can sıkabilir!

Bu ayın sonunda başlıyor. Ağustos ve eylül can sıkabilir!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında hava durumunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını dile getiren Şen, yeni sıcak hava dalgasının Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Temmuz sonu itibarıyla sıcaklığın artacağını kaydeden Şen, ağustos ve eylül aylarının sıcaklık açısından sıkıntılı geçeceğini belirtti. Bu dönemde hem bunaltıcı sıcakların hem de ani ve aşırı yağışların can sıkıcı boyutlara ulaşabileceği söyleyen Şen, 'Canımız sıkılabilir' sözleriyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Prof. Dr. Orhan Şen, şunları dedi:

'İstanbul’da hava sıcaklığı 33-34 dereceye çıktı ama sıcak hava dalgası dediğimiz 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar olmadı. Ağustos ve eylül aylarında bu omega blokajı ortadan kalkıyor ve bizim üzerimize geliyor. Bu aylar bizim için biraz sıkıntılı geçecek gibi olacak.'

Anadolu kavruluyor: "30 sene önce bu sıcaklıklar yoktu."

Anadolu kavruluyor: "30 sene önce bu sıcaklıklar yoktu."

Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden bir sıcaklık tablosu hakim. İç Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların ortalamanın tam 5 derece üzerinde seyrettiğini belirten Prof. Dr. Şen, 'Aydın’da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sıcaklıklar 45 dereceye doğru gidiyor. Doğu Anadolu’nun batı kesiminde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Muş civarlarında da 35 derecenin üzerine çıktı. Sıcaklıklar mevsim normalleri ama bu sıcaklıkları bundan 30 sene önce o bölgede bulamazdık. Küresel ısınmadan dolayı bu sıcaklıkları bölgelerde görüyoruz' diye konuştu.

İstanbul'da salı ve cuma günü yağış etkili olacak.

İstanbul'da salı ve cuma günü yağış etkili olacak.

İstanbul için yağış uyarısında bulunan Orhan Şen, havanın serinleyeceğini kaydetti. 

14 Temmuz Salı ve 17 Temmuz Cuma gününe dikkat çeken Orhan Şen, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Kuvvetli bir yağmur olmayacak ve herhangi bir su baskınına yol açacak cinsten değil ama her yağış geldiğinde sıcaklık 1-2 derece düşer ama sıcaklık mevsim ortalamasının 2 derece üstünde olduğu için normal bir durum olacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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