Babasının Eşyalarını Satan Tuna Ortaylı, İlber Ortaylı'nın İstanbul'da Kaç Evi Olduğunu Açıkladı
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Mart ayında aramızdan ayrılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın eşyalarının kızı Tuna Ortaylı tarafından bir WhatsApp grubunda satıldığı ortaya çıktı. Fincan, vazo gibi günlük kullanım eşyalarının 200-800 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığı görüldü. Sosyal medyada gündem olurken pek çok kullanıcı bunu 'saygısızılık' olarak nitelendirdi. Tuna Ortaylı, tepkilerin ardından açıklama yaptı.
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İlber Ortaylı'nın eşyaları kızı Tuna Ortaylı tarafından WhatsApp grubunda satışa çıkarıldı.
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Tepkilerin ardından Tuna Ortaylı açıklama yaptı. "Babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var..."
"Çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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