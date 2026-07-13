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Babasının Eşyalarını Satan Tuna Ortaylı, İlber Ortaylı'nın İstanbul'da Kaç Evi Olduğunu Açıkladı

Babasının Eşyalarını Satan Tuna Ortaylı, İlber Ortaylı'nın İstanbul'da Kaç Evi Olduğunu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.07.2026 - 14:22
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Mart ayında aramızdan ayrılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın eşyalarının kızı Tuna Ortaylı tarafından bir WhatsApp grubunda satıldığı ortaya çıktı. Fincan, vazo gibi günlük kullanım eşyalarının 200-800 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığı görüldü. Sosyal medyada gündem olurken pek çok kullanıcı bunu 'saygısızılık' olarak nitelendirdi. Tuna Ortaylı, tepkilerin ardından açıklama yaptı.

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İlber Ortaylı'nın eşyaları kızı Tuna Ortaylı tarafından WhatsApp grubunda satışa çıkarıldı.

İlber Ortaylı'nın eşyaları kızı Tuna Ortaylı tarafından WhatsApp grubunda satışa çıkarıldı.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Mart 2026’da hayatını kaybetti. Geride pek çok eser bırakan İlber Ortaylı’nın bazı eşyalarının satışa çıkartıldığı iddia edildi. 

Kızı Tuna Ortaylı’nın ikinci el eşyaların satıldığı bir WhatsApp grubuna İlber Ortaylı’ya ait bazı eşyaları gönderdiği ortaya çıktı. Habertürk yazarı Oray Eğin’in gündeme getirdiği olaya göre İlber Ortaylı’ya ait fincan, vazo gibi eşyaların 200 ila 800 TL arasında satışa konuldu.

Söz konusu olay sosyal medyada yankı uyandırdı. Kullanıcılar eşyaların satışa çıkarılmasını ‘saygısızlık’ olarak nitelendirirken bazı kullanıcılar İlber Ortaylı için müze kurulması gerektiğini belirtti. 

(Fotoğraf: İkili fincan 700 TL'den satışa konuldu.)

Tepkilerin ardından Tuna Ortaylı açıklama yaptı. "Babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var..."

Tepkilerin ardından Tuna Ortaylı açıklama yaptı. "Babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var..."

WhatsApp grubuna açıklama gönderen Tuna Ortaylı, babasının İstanbul’da 7 evi olduğunu ve burada pek çok eşyanın çöpe gideceğini belirtti. Satışa çıkarılan günlük eşyaların çöp yerine Tema Vakfı tarafından açılacak hatıra ormanına katkı olmasını istediğini kaydeden Tuna Ortaylı, ‘vefasız kız’ söylemlerine tepki gösterdi. 

Tuna Ortaylı’nın açıklaması şöyle:

“Grubu kendi kişisel saçmalıklarımla meşgul etmek istemezdim, ancak görüyorum ki, burada yaptığım oylaşımların ekran görüntüsünü alıp haber yapmakta bir sakınca görülmemiş o zaman ben de bir açıklamasını yapayım, babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var; bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler dışında artan bir sürü obje oldu.'

"Çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi."

"Çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi."

'Bunları da Tema Vakfı yakın zamanda adına bir hatıra ormanı açacağı için, o objeler çöpe gideceğine böyle bir şeye katkısı olsun diye düşünüp buradan satışa çıkarmıştım. Tabii hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı memleketimizde şimdi de babasının malını sağa sola satan vefasız kızı olmakla itham ediliyorum. Neyse orası önemli değil, bu vesileyle gruptan başka bir şey satmayacağım, önceden bir şey satın alan herkese hatıra ormanına katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum, yazıyı yazan Oray Bey'i de üstün gazeteciliği için sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Babam adına bir kütüphane kuracağız, çünkü kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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