Babasının Eşyalarını Satan Tuna Ortaylı, İlber Ortaylı'nın İstanbul'da Kaç Evi Olduğunu Açıkladı

WhatsApp grubuna açıklama gönderen Tuna Ortaylı, babasının İstanbul’da 7 evi olduğunu ve burada pek çok eşyanın çöpe gideceğini belirtti. Satışa çıkarılan günlük eşyaların çöp yerine Tema Vakfı tarafından açılacak hatıra ormanına katkı olmasını istediğini kaydeden Tuna Ortaylı, ‘vefasız kız’ söylemlerine tepki gösterdi.

Tuna Ortaylı’nın açıklaması şöyle:

“Grubu kendi kişisel saçmalıklarımla meşgul etmek istemezdim, ancak görüyorum ki, burada yaptığım oylaşımların ekran görüntüsünü alıp haber yapmakta bir sakınca görülmemiş o zaman ben de bir açıklamasını yapayım, babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var; bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler dışında artan bir sürü obje oldu.'